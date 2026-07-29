Do obveznega čipiranja mačk še pet mesecev: država prispeva 30 evrov le še do konca avgusta

Lastniki mačk imajo do konca leta čas, da svoje živali označijo z mikročipom in jih vpišejo v Centralni register hišnih živali. Od 1. januarja 2027 bo namreč označitev in registracija obvezna za vse lastniške mačke.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) lastnike poziva, naj postopka ne prelagajo na zadnje tedne leta. Pomemben razlog za pravočasno ureditev je tudi sprememba višine državnega sofinanciranja.

Do konca avgusta 30 evrov, nato le še 8 evrov

Za označitev in registracijo mačke, ki bosta opravljeni najpozneje do 31. avgusta 2026, država prispeva 30 evrov. Od 1. septembra do 31. decembra 2026 pa bo sofinanciranje znašalo le še 8 evrov na mačko.

Znesek se upošteva neposredno pri obračunu veterinarske storitve, zato lastnik plača ustrezno nižji račun. Ker bo razlika v višini pomoči precejšnja, se lastnikom neoznačenih mačk splača postopek urediti še pred koncem avgusta.

Prehodno obdobje, v katerem država pomaga pri kritju stroškov, se bo izteklo 31. decembra 2026.

Zakaj je mikročip pomemben

Mikročip vsebuje identifikacijsko številko, ki je povezana s podatki o živali in njenem lastniku v Centralnem registru hišnih živali. Če se mačka izgubi, jo lahko veterinar, zavetišče ali druga pristojna služba s čitalnikom hitro identificira in poišče njenega lastnika.

Označevanje tako povečuje možnosti, da se izgubljena mačka vrne domov, hkrati pa omogoča lažje ugotavljanje lastništva v primeru zapustitve živali. Po navedbah UVHVVR naj bi nova ureditev prispevala tudi k zmanjševanju števila zapuščenih mačk, boljšemu nadzoru nad njihovo populacijo ter odgovornejšemu ravnanju lastnikov.

Lastniki, katerih mačke še niso označene in registrirane, naj se za izvedbo postopka pravočasno obrnejo na izbranega veterinarja.