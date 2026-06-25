Dogovor s sosedi, zaradi katerega bo to poletje brez komarjev cela soseska

Poletni večeri na terasi, druženja na vrtu in odprta okna v spalnici so spremljevalci nekaterih najbolj prijetnih spominov, pogosto pa vanje vdirajo neprijetni vsiljivci - komarji. Nadležno brenčanje, srbeči piki in neuspešno lovljenje po stanovanju je postal skoraj neizogiben del poletja. Kljub stoterim načinom zaščite, od mrež na oknih do kozmetičnih repelentov in dišečih rastlin, pa se zdi, da brenčanje še kar ne poneha. A obstaja način, kako se ga lahko znebimo.

Zadeve se moramo lotiti drugače

Večina ljudi se proti komarjem bori šele takrat, ko ti že nadležno pikajo. V resnici pa je veliko učinkoviteje ukrepati že prej, v fazi ličink. Komarji svoj življenjski krog namreč začnejo v stoječi vodi. Samice vanjo odlagajo jajčeca, iz katerih se izležejo ličinke. Te živijo v vodi in se hranijo z drobnimi organizmi, nato pa se razvijejo v bube in pozneje v odrasle komarje. Od jajčeca do odraslega komarja lahko mine le nekaj tednov, zato se populacija v poletnih mesecih zelo hitro povečuje. A če uspemo preprečiti razvoj ličink, bomo občutno zmanjšali tudi število odraslih komarjev.

Trik z vedrom

Rešitev, ki postaja vse bolj priljubljena med lastniki vrtov, je tako imenovana past za ličinke oziroma vedro z larvicidom. Postopek je zelo preprost. V navadno vedro nalijemo vodo in dodamo nekaj organskega materiala, na primer suho listje, travo ali seno. Takšna mešanica oddaja vonj, ki privablja samice komarjev, da vanjo odlagajo jajčeca. V vedro nato dodamo še larvicid na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis israelensis, imenovan tudi BTI. Ta bakterija proizvaja snovi, ki uničijo komarjeve ličinke, preden bi se te lahko razvile v odrasle žuželke. Najbolje od vsega pa je, da ta metoda ne škoduje ljudem, hišnim ljubljenčkom, pticam, ribam ali celo koristnim žuželkam, kot so čebele in metulji.

Če živite v strnjenem naselju, se o postavitvi pasti za ličinke dogovorite tudi s sosedi. Komarji namreč preletavajo med parcelami, zato je skupno ukrepanje bistveno učinkovitejše kot posamični poskusi zaščite.

Tako bomo komarje zatrli že v prvem razvojnem krogu in preprečili, da bi se namnožili in postali invazivni. Seveda pa je pomembno, da svoj plan, če živimo v zgoščenem naselju, delimo tudi z bližnjimi sosedi. Komarji namreč ne poznajo meja med parcelami. Čeprav lahko na svojem vrtu odstranimo vse vire stoječe vode in postavimo pasti za ličinke, bodo komarji zlahka prileteli z bližnjih vrtov. Največji učinek je mogoče doseči s skupnim delovanjem. Če se sosedje dogovorimo, da vsak na svojem vrtu postavi eno takšno vedro, se bo število komarjev v celotni okolici lahko občutno zmanjšalo. Namesto da vsak posameznik rešuje težavo le na svojem dvorišču, bo tako soseska skupaj bolj učinkovito posegla v življenjski cikel komarjev na širšem območju.

Kam postaviti vedro?

Vedro naj bo postavljeno na senčnem mestu, kjer se komarji radi zadržujejo. Dobra izbira so robovi vrta, območja ob živi meji, za lopo ali v bližini terase. Tja bodo komarjeve samice rade odložile svoj podmladek. Larvicid je nato treba obnavljati približno enkrat mesečno, medtem ko voda in organski material ostaneta v vedru. Prav vonj razkrajajočega se materiala je namreč tisti, ki privablja nadležne žuželke.