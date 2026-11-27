Ko zapade prvi sneg, si za sprehod obujemo tople škornje, marsikateri pes pa se brez oklevanja zapodi v sneg. Ker bodo po napovedi ARSO jutra prihodnji teden v notranjosti Slovenije okoli –5 °C, je zanimivo vprašanje, kako se pasje tačke sploh spopadajo z mrazom. Del odgovora se skriva v drobnih žilah v blazinicah.

Kaj se dogaja v pasjih blazinicah?

Japonski raziskovalci so leta 2011 v reviji Veterinary Dermatology opisali, kako tesno ob arterijah v pasjih blazinicah potekajo drobne vene. Po arterijah teče toplejša kri proti blazinicam, po venah pa se hladnejša vrača proti trupu. Ker žile potekajo druga ob drugi, lahko toplejša kri del toplote odda krvi, ki se vrača v telo. Temu pravimo protitočna izmenjava toplote. Takšna razporeditev žil pomaga omejiti izgubo telesne toplote skozi tačke. Raziskovalci so preučili blazinice štirih odraslih psov in opisali zgradbo žil. Izvirna raziskava o pasjih blazinicah.

Posebna razporeditev krvnih žil v pasjih blazinicah pomaga zmanjšati izgubo telesne toplote skozi tačke. Foto Muhlbach/Shutterstock

Podoben mehanizem poznamo pri pingvinih. Tudi v nogah očalastega pingvina arterije in vene potekajo tesno skupaj, kar so raziskovalci v strokovnem članku, objavljenem v reviji Journal of Zoology, opisali že davnega leta 1975, pri cesarskih pingvinih pa raziskovalci takšno izmenjavo toplote opisujejo kot eno od prilagoditev na mraz.

Kako prepoznamo, da psa na snegu zebe?

Če pes med sprehodom dviguje tačke, se trese ali noče več hoditi, je čas za vrnitev na toplo. Mraz praviloma težje prenašajo mladiči, starejši psi ter manjši psi in psi s tanko dlako. Tačke lahko pri daljši izpostavljenosti mrazu utrpijo tudi ozebline.

Kako očistimo pasje tačke po zimskem sprehodu?

Sol za posipanje lahko draži kožo, oster led poškoduje blazinice, snežne kepice med prsti pa motijo psa pri hoji. Po vrnitvi domov zato preglejte blazinice in prostor med prsti. Zlasti po hoji po posoljenih poteh tačke sperite z mlačno vodo in jih osušite z brisačo.