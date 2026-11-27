Ko zapade prvi sneg, si za sprehod obujemo tople škornje, marsikateri pes pa se brez oklevanja zapodi v sneg. Ker bodo po napovedi ARSO jutra prihodnji teden v notranjosti Slovenije okoli –5 °C, je zanimivo vprašanje, kako se pasje tačke sploh spopadajo z mrazom. Del odgovora se skriva v drobnih žilah v blazinicah.
Japonski raziskovalci so leta 2011 v reviji Veterinary Dermatology opisali, kako tesno ob arterijah v pasjih blazinicah potekajo drobne vene. Po arterijah teče toplejša kri proti blazinicam, po venah pa se hladnejša vrača proti trupu. Ker žile potekajo druga ob drugi, lahko toplejša kri del toplote odda krvi, ki se vrača v telo. Temu pravimo protitočna izmenjava toplote. Takšna razporeditev žil pomaga omejiti izgubo telesne toplote skozi tačke. Raziskovalci so preučili blazinice štirih odraslih psov in opisali zgradbo žil. Izvirna raziskava o pasjih blazinicah.
Podoben mehanizem poznamo pri pingvinih. Tudi v nogah očalastega pingvina arterije in vene potekajo tesno skupaj, kar so raziskovalci v strokovnem članku, objavljenem v reviji Journal of Zoology, opisali že davnega leta 1975, pri cesarskih pingvinih pa raziskovalci takšno izmenjavo toplote opisujejo kot eno od prilagoditev na mraz.
Če pes med sprehodom dviguje tačke, se trese ali noče več hoditi, je čas za vrnitev na toplo. Mraz praviloma težje prenašajo mladiči, starejši psi ter manjši psi in psi s tanko dlako. Tačke lahko pri daljši izpostavljenosti mrazu utrpijo tudi ozebline.
Sol za posipanje lahko draži kožo, oster led poškoduje blazinice, snežne kepice med prsti pa motijo psa pri hoji. Po vrnitvi domov zato preglejte blazinice in prostor med prsti. Zlasti po hoji po posoljenih poteh tačke sperite z mlačno vodo in jih osušite z brisačo.
Pasje tačke na snegu – pogosta vprašanja
V pasjih blazinicah arterije in vene potekajo tesno skupaj. Toplejša kri na poti proti blazinicam odda del toplote hladnejši krvi, ki se vrača proti trupu. Tako pes skozi tačke izgublja manj toplote.
Da, sol in druga sredstva za odmrzovanje lahko dražijo blazinice in občutljivo kožo med prsti. Po hoji po posoljenih poteh tačke sperite z mlačno vodo in jih osušite z brisačo.
Dobro prilegajoči se pasji čevlji so lahko koristni predvsem na posoljenih ali poledenelih poteh. Blazinice ščitijo pred neposrednim stikom s soljo in ostrim ledom.