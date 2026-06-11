Majhen pes, velik račun: zakaj so med najdražjimi prav miniaturne pasme

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Nekatere majhne pasme psov lahko zaradi dolge življenjske dobe in pogostejših zdravstvenih težav lastnika dolgoročno stanejo več kot številni večji psi. Foto Robert Kneschke/Shutterstock
Galerija
Nekatere majhne pasme psov lahko zaradi dolge življenjske dobe in pogostejših zdravstvenih težav lastnika dolgoročno stanejo več kot številni večji psi. Foto Robert Kneschke/Shutterstock
K. Ž.
11. 6. 2026 | 12:22
11. 6. 2026 | 12:35
5:33
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Ko bodoči lastniki izbirajo psa, pogosto predvidevajo, da bo manjša pasma pomenila tudi nižje stroške. Manj hrane, manj prostora in navidezno manj zahtevna oskrba naj bi pomenili tudi manjšo obremenitev družinskega proračuna. Toda analiza avstralske primerjalne platforme Compare the Market kaže, da je slika precej bolj zapletena.

Po njihovem izračunu so med najdražjimi pasmami za dolgoročno lastništvo prav nekatere manjše pasme psov. Razlog ni v porabi hrane, temveč predvsem v daljši življenjski dobi in višjih stroških zdravstvene oskrbe.

Dolga življenjska doba pomeni tudi več stroškov

Pri izračunu skupnih stroškov so avtorji upoštevali nakup psa, prehrano, veterinarsko oskrbo, nego in zavarovanje skozi celotno življenje živali. Ugotovili so, da se pri manjših pasmah zaradi daljše življenjske dobe stroški nabirajo bistveno dlje kot pri številnih večjih psih.

Medtem ko številne velike pasme živijo od 10 do 12 let, lahko yorkshirski terierji, pritlikavi šnavcerji in ši-cuji pogosto dočakajo tudi 15 let ali več. Dodatna leta pomenijo več rednih pregledov, cepljenj, nege in morebitnih zdravstvenih posegov.

Prav zaradi tega je lahko dolgoročni finančni zalogaj pri majhnem psu večji, kot bi pričakovali glede na njegovo velikost.

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Francoski buldog na vrhu lestvice

Po analizi je najdražja pasma za lastništvo francoski buldog. Ocenjeni skupni stroški skozi njegovo življenjsko dobo znašajo dobrih 35.000 evrov.

Pomemben razlog so zdravstvene težave, značilne za brahicefalične pasme s kratkim gobcem. Francoski buldogi imajo pogosteje težave z dihanjem, kožo, očmi in hrbtenico, zaradi česar so veterinarski stroški pogosto višji od povprečja.

Pet najdražjih pasem po analizi Compare the Market

  • Francoski buldog – 35.019 €
  • Pritlikavi šnavcer – 28.365 €
  • Yorkshirski terier – 28.217 €
  • Ši-cu – 28.013 €
  • Rotvajler – 27.607 €

Francoski buldog se je v avstralski analizi stroškov lastništva uvrstil na vrh lestvice najdražjih pasem, predvsem zaradi pogostih zdravstvenih težav in visokih veterinarskih stroškov. Foto Banana Images/Shutterstock
Francoski buldog se je v avstralski analizi stroškov lastništva uvrstil na vrh lestvice najdražjih pasem, predvsem zaradi pogostih zdravstvenih težav in visokih veterinarskih stroškov. Foto Banana Images/Shutterstock

Zakaj so francoski buldogi med najdražjimi psi za vzdrževanje?

Francoski buldog je ena najbolj priljubljenih pasem na svetu, vendar veterinarji že leta opozarjajo na zdravstvene težave, povezane z njegovo značilno telesno zgradbo.

Največ težav povzroča tako imenovani brahicefalični sindrom. Zaradi kratkega gobca in zoženih dihalnih poti imajo številni francoski buldogi težave z dihanjem, smrčanjem, pregrevanjem in telesnimi napori. Poleti so zato bolj občutljivi na vročinski udar kot večina drugih pasem.

Pogostejše so tudi alergije in kožna vnetja, težave z očmi, bolezni hrbtenice in medvretenčnih ploščic, prebavne motnje ter zapleti pri razmnoževanju in kotitvi. Zaradi teh zdravstvenih posebnosti lastniki pogosto porabijo več za veterinarske preglede, zdravila in morebitne operativne posege kot lastniki številnih drugih pasem.

Katere pasme so se izkazale za najugodnejše?

Na drugi strani lestvice so se znašle predvsem srednje velike in večje pasme. Čeprav pojedo več hrane, njihova krajša življenjska doba in praviloma manj zahtevna zdravstvena oskrba v povprečju pomenita nižje skupne stroške.

Pet najugodnejših pasem po analizi

  • Šiba inu – 21.672 €
  • Border collie – 22.358 €
  • Avstralski ovčar – 22.387 €
  • Labradorec – 23.045 €
  • Zlati prinašalec – 23.764 €

Rezultate je treba brati previdno

Pri interpretaciji rezultatov velja previdnost. Analiza temelji na avstralskih cenah veterinarskih storitev, pasjih zavarovanj, hrane, nege in drugih storitev, ki se lahko precej razlikujejo od slovenskih. V Sloveniji so stroški zdravstvene oskrbe živali praviloma nižji kot v Avstraliji, hkrati pa zavarovanje hišnih ljubljenčkov še ni tako razširjeno kot v nekaterih angleško govorečih državah.

To pomeni, da končnih zneskov iz raziskave ne moremo neposredno prenesti v slovensko okolje. Na dejanske stroške lastništva vplivajo tudi življenjski slog psa, zdravstveno stanje, kakovost prehrane, pogostost obiskov pri veterinarju in odločitve posameznega lastnika.

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Kljub temu analiza opozarja na pomembno dejstvo: pri izbiri psa ni smiselno gledati zgolj velikosti živali. Dolgoživost pasme, morebitne dedne zdravstvene težave in pričakovani stroški oskrbe so pogosto veliko pomembnejši dejavniki od tega, koliko hrane bo pes pojedel vsak dan.

Gre sicer za komercialno analizo avstralskega primerjalnika zavarovanj Compare the Market in ne za neodvisno znanstveno raziskavo, zato je rezultate smiselno razumeti predvsem kot orientacijsko oceno dolgoročnih stroškov lastništva posameznih pasem.

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