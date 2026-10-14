Veterinarji opozarjajo na nevarnost v jesenskih gozdovih: Za pse šteje vsaka minuta

Jesenski sprehodi po gozdu so za številne lastnike psov eden najlepših delov dneva. Toda vlažna tla, odpadlo listje in deževno vreme ustvarjajo tudi idealne razmere za močerade. Te prepoznavne črno-rumene dvoživke so na pogled povsem nenevarne, vendar je lahko srečanje z njimi za psa tudi usodno.

Na nevarnost zastrupitev z močeradovim strupom opozarjajo tudi veterinarji. Pes se namreč lahko zastrupi že ob stiku strupa z ustno sluznico, znaki zastrupitve pa se lahko pojavijo v nekaj minutah.

Zakaj so močeradi jeseni pogostejši?

Navadni močerad (Salamandra salamandra) je značilen prebivalec vlažnih listnatih in mešanih gozdov. Najraje se zadržuje na senčnih območjih, ob gozdnih potokih, pod odpadlim listjem in med mahom.

Večinoma je dejaven ponoči, v deževnem vremenu pa ga lahko opazimo tudi podnevi. Prav zato so jesenski dnevi, ko se izmenjujejo padavine in razmeroma mile temperature, obdobje, ko je verjetnost srečanja z njim večja.

Za lastnike psov to pomeni predvsem dodatno previdnost na sprehodih po gozdnih poteh, še posebej tam, kjer se psi radi ustavljajo, vohajo po listju in raziskujejo okolico.

Zakaj je močeradov strup tako nevaren za psa?

Močerad ima v koži strupne žleze, še posebej izrazite za očmi. Ko se počuti ogroženega, izloča obrambne strupene snovi, med katerimi je najpomembnejši samandrin.

Strup deluje predvsem na živčni sistem. Pes mu je lahko izpostavljen, če močerada prime z gobcem, ga ugrizne, liže ali pogoltne.

Močeradi so najbolj dejavni v vlažnem vremenu. Če jih pes ugrizne ali prime z gobcem, lahko pride do življenjsko nevarne zastrupitve. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Kot je za Deloindom že pojasnila veterinarka dr. Zlata Čop, lahko že manjša količina strupa, ki pride v stik s sluznico, povzroči resne težave. Kako huda bo zastrupitev, je odvisno predvsem od količine strupa, načina izpostavljenosti, velikosti psa in hitrosti ukrepanja.

V najhujših primerih lahko pride do hudih krčev, motenj dihanja in smrti. Potek zastrupitve je lahko izjemno hiter.

Znaki zastrupitve, ki jih ne smete spregledati

Prvi znaki se lahko pojavijo že nekaj minut po stiku z močeradom. Med značilnimi simptomi so močno slinjenje oziroma penasta slina, nemir, drgetanje, mišično tresenje, slabotnost in pospešeno dihanje.

Pri hujših zastrupitvah se lahko pojavijo še motnje koordinacije, krči, motnje srčnega ritma in težave z dihanjem. V najtežjih primerih lahko nastopi zastoj dihanja.

Posebej pomembno je, da lastniki ne čakajo na razvoj vseh simptomov. Če so opazili, da je pes ugriznil močerada, je potrebna takojšnja veterinarska pomoč, tudi če je žival sprva videti povsem normalna.

Kaj storiti, če pes ugrizne močerada?

Pri sumu na zastrupitev šteje vsaka minuta. Če je pes prišel v stik z močeradom, je treba čim prej odstraniti morebitne ostanke strupa iz ustne votline in poiskati veterinarsko pomoč.

Če je pes pri zavesti, normalno diha in sodeluje, mu lahko previdno izperemo usta z vodo. Pri tem moramo paziti, da voda odteka navzven in ne v žrelo, saj bi jo pes lahko vdihnil. Če ima krče, je nezavesten ali težko diha, mu vode ne vlivamo v gobec.

Psa ne silimo k bruhanju in mu ne dajemo zdravil na lastno pest.

Takoj pokličemo veterinarja oziroma dežurno veterinarsko ambulanto in psa čim prej odpeljemo na pregled. Izpiranje ustne votline je zgolj ukrep prve pomoči in ne nadomesti veterinarske oskrbe.

Za močeradov strup ni specifičnega protistrupa. Veterinarji zato zdravijo simptome zastrupitve in po potrebi zagotavljajo podporo dihanju ter drugim življenjskim funkcijam.

Močerad je dvoživka, ki zraste do 20 cm. Zadržuje se v bližini izvirov ali manjših gozdnih potokov, saj ima rad mokra tla. Njegov hrbet in boki imajo rumene lise na črni podlagi, po vsem telesu pa ima strupne žleze, ki ga ščitijo pred plenilci. Foto: Anetam/Shutterstock

Kako preprečiti nevarno srečanje?

Najboljša zaščita je, da pes z močeradom sploh ne pride v stik. V deževnem jesenskem vremenu je zato priporočljivo, da imamo psa na gozdnih poteh pod nadzorom oziroma na povodcu.

Še posebej pozorni bodimo ob potokih, na vlažnih gozdnih tleh in na območjih z veliko odpadlega listja. Če opazimo močerada, psa mirno odmaknemo in živali omogočimo, da nadaljuje svojo pot.

Močeradi niso napadalne živali. Strup uporabljajo izključno za obrambo, zato jih ne preganjamo, prijemamo ali poškodujemo. So pomemben del gozdnega ekosistema in imajo v naravi svojo vlogo.

Jeseni, ko v gozdu pogosto srečujemo številne živali, velja zato preprosto pravilo: psa imejmo pod nadzorom, naravne prebivalce gozda pa pustimo pri miru.