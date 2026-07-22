Na Hrvaškem v nekaj minutah izginila dva majhna terierja: pazite na svoje pse

Na Hrvaškem iščejo dva yorkshirska terierja, ki sta v ločenih primerih izginila v zelo kratkem času. Kot je 20. julija poročal Jutarnji list, oba psa potrebujeta redno zdravljenje, zato njuni lastniki opozarjajo, da je pri iskanju pomembna vsaka ura.

Tri kilograme težka psička Mrvica je izginila z dvorišča družinske hiše v Popovcu v Osiješko-baranjski županiji. Njena lastnica je prepričana, da jo je nekdo odnesel. Pojasnila je, da je bila psička prej last njene pokojne matere, da je močno navezana na družino in da prejema terapijo. Morebitne informacije o Mrvici zbirajo na telefonski številki 091 595 0950.

V istem obdobju je v Diklu pri Zadru izginil še Joško, pes iste pasme. Bil je pred hotelom Delfin, njegova lastnica pa ga je za nekaj trenutkov odložila približno deset metrov stran, medtem ko je telefonirala. Ko se je obrnila, psa ni bilo več. Okoliški prebivalci so pregledali cesto, dvorišča in obalo, vendar ga niso našli.

Joško je pred nekaj meseci prestal zahtevno operacijo, prejema zdravila za preprečevanje odpovedi ledvic in ima težave s srcem. Prepoznati ga je mogoče tudi po rahlo poškodovanem jeziku. Kdor bi ga opazil, lahko pokliče na 091 780 9943.

Za zdaj ni uradne potrditve, da sta primera povezana. Prav tako ni potrjeno, da je bil Joško ukraden, medtem ko gre pri Mrvici za navedbo njene lastnice. Zato iz obeh primerov še ni mogoče sklepati, da na Hrvaškem deluje oseba ali skupina, ki načrtno krade majhne terierje.

Opozorilo slovenskim turistom

Slovenski dopustniki, ki se v teh dneh odpravljajo na Hrvaško s hišnimi ljubljenčki, naj jih na javnih krajih, pred trgovinami, hoteli, lokali ali kampi ne puščajo brez nadzora – niti za nekaj minut. Pes naj bo na povodcu, podatki ob mikročipu pa posodobljeni. Označitev in vpis v register omogočata hitrejšo identifikacijo ter vrnitev izgubljene živali lastniku.

Primeri domnevnih kraj se pojavljajo tudi v Sloveniji. Januarja 2026 so denimo zasavski policisti obravnavali prijavo tatvine psa na območju Primskovega, v preteklih letih pa je odmevalo več podobnih zgodb. Vendar javno dostopnih uradnih podatkov, ki bi dokazovali, da število kraj hišnih ljubljenčkov pri nas narašča, ni, zato je natančneje govoriti o ponavljajočih se primerih in vse pogostejših opozorilih lastnikov.