Najbolj bizarne stvari, ki so jih pojedli psi bralcev

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Galerija
Pes je pojedel Barbiko, drugi del avtomobila: neverjetne zgodbe, ki dokazujejo, da psi včasih pojedo prav vse. Foto Pixel-shot/Shutterstock
E. N.
19. 6. 2026 | 07:36
19. 6. 2026 | 07:50
4:55
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Če ste lastnik psa, verjetno dobro veste, da zanj meja med hrano in nečim, kar zagotovo ni namenjeno uživanju, pogosto ne obstaja. Nogavice, copati in igrače so veterinarjem precej znani pasji zalogaji, nekateri kosmatinci pa svoje lastnike presenetijo z resnično neverjetnimi prehranskimi podvigi. Britanski časopis Guardian je svoje bralce povabil, naj delijo najbolj nenavadne stvari, ki so jih pojedli njihovi psi, zgodbe pa dokazujejo, da pasji želodci včasih prenesejo marsikaj.

Pesek za glodavce in deli avtomobila

Ena izmed najbolj osupljivih zgodb prihaja od lastnice škotske terierke Maggie. Nekega dne se je vrnila domov in vstopila v dnevno sobo, katere tla so bila prekrita z nenavadnimi kupčki. Izkazalo se je, da je psička pojedla skoraj kilogram peska za kopanje činčil, za sladico pa še nekaj higienskih vložkov. Na srečo je vse skupaj kasneje tudi izbruhala, veterinar pa je priznal, da je imela izjemno srečo, da bizaren obrok na njenem želodcu ni pustil posledic.

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Nič manj uničujoča ni bila niti mlada labradorka, ki je med vsakodnevnimi vožnjami v avtomobilu pojedla električno napeljavo, obloge prtljažnika, zaščitno peno okoli rezervne pnevmatike in celo del zadnjih sedežev. Lastnica dolgo ni opazila ničesar nenavadnega, dokler avtomobil ni odpovedal sredi ceste. Popravilo je stalo skoraj 8000 evrov, piše zgoraj omenjeni časopis.

Pravi rekorder med pasjimi uničevalci je bil kuža Spotty. V svojem življenju je pojedel vrtne luči, cevi namakalnega sistema, palmo, številna ležišča in preproge. Dvakrat se je lotil celo osjih gnezd, zaradi česar je moral po urgentno veterinarsko oskrbo. Časnik piše, da so veterinarji omenjenega psa že tako dobro poznali, da so po zvoku avtomobilske hupe že vedeli, da prihaja nov zaplet.

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Rojstnodnevne torte in tipke računalniških tipkovnic

Posebno mesto med nenavadnimi zgodbami si zasluži tudi staffordska terierka Macy. Njena lastnica je spekla rojstnodnevno torto v obliki naslanjača z Barbiko, ki sedi na njem. Medtem ko je bila družina za kratek čas odsotna, je Macy pojedla celo torto, skupaj z Barbiko in njenimi sončnimi očali vred. Kuža je seveda imel težave, gostitelji otroške zabave pa so morali v zadnjem trenutku kupiti nadomestno torto.

Pasji obroki pa lahko povzročijo precej preglavic ne le želodcem kosmatincev, temveč tudi lastnikom. Starejši posvojeni pes Carter je na primer pojedel denarnico s kreditno kartico vred, pred tem pa še tampone in milo. Neki drug pes pa je lastniku bojda pojedel vozniško dovoljenje in tipko z računalniške tipkovnice.

Še posebej presenetljiva pa je zgodba o psičku Ozzyju, ki je med sprehodom pogoltnil velik kos terakote, najverjetneje odlomljen z vrtnega lonca. Lastnik je bil prepričan, da bo potreben obisk veterinarja, vendar je nekaj dni pozneje ostre delce našel v pasjem iztrebku. Ozzy medtem ni kazal niti najmanjših znakov nelagodja. Mešanka Freddy pa je oboževala pekoče habanero paprike. Med obiskom prijateljev jih je skrivaj trgala z rastline in jih navdušeno jedla eno za drugo. Presenetljivo ji tudi ta nenavadna pojedina ni povzročila nobenih prebavnih težav.

Kaj storiti, če pes pogoltne tuj predmet?

Veterinarji opozarjajo, da lahko zaužitje nogavic, plastike, kamnov, delov igrač ali drugih neprebavljivih predmetov povzroči nevarno zaporo prebavil. Znaki težav so bruhanje, izguba apetita, nemir, bolečine v trebuhu, zaprtje ali driska ter splošna apatija.

Če sumite, da je pes pojedel tuj predmet:

  • ne čakajte več dni na razvoj dogodkov,
  • ne poskušajte sami izzvati bruhanja brez posveta z veterinarjem,
  • opazujte vedenje in morebitne simptome,
  • čim prej pokličite veterinarja in opišite, kaj je pes zaužil.

Hitro ukrepanje lahko prepreči resne zaplete, operacijo ali celo ogroženost življenja živali.

Čeprav so te zgodbe zabavne, veterinarji opozarjajo, da lahko zaužitje neprimernih predmetov povzroči resne zdravstvene zaplete, od zapore prebavil do notranjih poškodb in zastrupitev. Zato je pomembno, da nevarne predmete hranimo zunaj dosega psov in ob sumu, da je ljubljenček pojedel kaj neobičajnega, čim prej poiščemo strokovno pomoč.

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