Našli ste mačko brez lastnika? Tako ravnajte, da ji res pomagate

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Našli ste mačko ali mačje mladiče brez lastnika? Preverite, kako pravilno ukrepati, kdaj poklicati zavetišče in česa ne smemo storiti prehitro.
Vsaka mačka, ki jo opazimo samo na prostem, ni nujno zapuščena, zato je pred ukrepanjem pomembno dobro oceniti situacijo. Foto Nuwirana/Shutterstock
Galerija
Vsaka mačka, ki jo opazimo samo na prostem, ni nujno zapuščena, zato je pred ukrepanjem pomembno dobro oceniti situacijo. Foto Nuwirana/Shutterstock
E. N.
28. 9. 2026 | 12:05
3:40
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Ko na dvorišču, ob cesti ali v bližini doma opazimo mačko brez lastnika, je prvi impulz pogosto, da bi ji takoj pomagali. Toda preden jo odnesemo domov ali pokličemo zavetišče, je dobro ugotoviti, za kakšno situacijo gre. Mačka je lahko izgubljena, zapuščena ali prostoživeča, pri mladičih pa je še posebej pomembno preveriti, ali je v bližini njihova mama.

Vzemimo si čas, da ocenimo situacijo

Če gre za mačje mladiče, jih ne odnašajmo takoj z mesta najdišča. Mama jih lahko za nekaj ur zapusti, medtem ko išče hrano, zato je najbolje, da jih opazujemo z razdalje in preverimo, ali se bo vrnila. Če so mladiči videti zdravi, živahni in so na varnem, je praviloma najbolje, da ostanejo z materjo. Njena prisotnost je za mladiče v prvih tednih najpomembnejša.

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Če so mladiči jokajoči, zanemarjeni, poškodovani ali izrazito apatični oziroma se mama več ur ne vrne, je čas za ukrepanje. Slovensko Zavetišče za živali Maribor svetuje, da se pri mladičih najprej preveri prisotnost mame in lokacijo opazuje tudi do šest ur. Pri zelo mladih mladičih je pomembna predvsem toplota, s hranjenjem pa ne smemo hiteti, če so podhlajeni.

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Pri odrasli mački pa najprej preverimo, ali gre morda za izgubljeno domačo mačko. Če je mirna, išče stik z ljudmi, je negovana ali ima ovratnico, je možnost, da ima lastnika, velika. Če jo lahko varno zadržimo, se lahko po dogovoru z zavetiščem ali veterinarjem preveri mikročip. Najdbo je treba prijaviti pristojnemu zavetišču, praviloma v 24 urah. Samo objava v lokalni skupini na družbenem omrežju namreč ni dovolj. Že res, da se bo mačji lastnik na ta način našel, pa vendar je pomembno, da je o tem obveščeno tudi zavetišče, saj bodo lastniki praviloma najprej klicali tja.

Hranjenje prostoživečih mačk na zasebnem zemljišču je dovoljeno, če ne povzroča težav v okolici, najbolj priporočljivo pa je, da poteka v sodelovanju z zavetiščem ali društvom. Foto Wd Stock Photos/Shutterstock
Hranjenje prostoživečih mačk na zasebnem zemljišču je dovoljeno, če ne povzroča težav v okolici, najbolj priporočljivo pa je, da poteka v sodelovanju z zavetiščem ali društvom. Foto Wd Stock Photos/Shutterstock

Nekatere mačke se znajdejo same

Pri prostoživečih mačkah pa je situacija drugačna. Te so običajno manj socializirane, se ljudi izogibajo in živijo na prostem. Njihovo odnašanje v zavetišče ni nujno najboljša rešitev. V Sloveniji se zanje uporabljajo programi odlova, sterilizacije oziroma kastracije in vrnitve v okolje. Takšne mačke se po veterinarski oskrbi vrnejo na območje, kjer živijo, če je to zanje primerno.

Če je mačka poškodovana, bolna ali neposredno ogrožena, pa z ukrepi ne čakamo. Pokličemo pristojno zavetišče in jasno povemo, kje je, kakšno je njeno stanje in ali jo je mogoče varno ujeti. Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana navaja, da mora pri bolni ali poškodovani živali oziroma živali, ki ogroža okolico, zagotoviti odziv v štirih urah.

Najbolj pomembno je torej, da mačke ne odpeljemo neznano kam in ne predvidevamo, da je vsaka mačka na prostem zapuščena. Najprej opazujemo in ocenimo stanje ter čim prej obvestimo pristojno zavetišče. Tako lahko pomagamo, ne da bi pri tem nehote ločili mladiče od mame ali prostoživečo mačko od njenega domačega okolja.

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