Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Odpoklic dveh prehranskih dopolnil za pse zaradi možne salmonele

Lastnike psov opozarjajo na odpoklic dveh krmnih proizvodov ameriškega proizvajalca Fi Barking Labs. Zaradi možnosti okužbe s salmonelo ju živalim ne smemo ponuditi.
27. 10. 2026 | 11:03
Video
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Imate doma dragoceno pohištvo in umetnine? Ob škodi vas lahko čaka neprijetno presenečenje

Dragocena slika, starinski stol ali dizajnerski kos pohištva. Ali veste, koliko bi vam zavarovalnica zanje izplačala, če bi jih uničil požar ali poplava?
23. 10. 2026 | 07:00
Energija in okolje  |  Voda
Vredno branja

Kje v Sloveniji je pitna voda najboljša? Uradni podatki razkrivajo, kje je več težav

Ko odpremo pipo, redko razmišljamo o poti vode do kozarca. A uradni podatki kažejo, da kakovost pitne vode v Sloveniji ni povsod enaka.
Kaja Berlot 22. 10. 2026 | 07:00
Bivanje
Vredno branja

Kik odpoklicuje kuhinjske pripomočke: preverite, ali jih imate doma

Kik odpoklicuje petdelni komplet kuhinjskih pripomočkov zaradi presežene migracije primarnih aromatskih aminov. Preverite številko serije.
26. 10. 2026 | 09:39
Živali

Odpoklic dveh prehranskih dopolnil za pse zaradi možne salmonele

Lastnike psov opozarjajo na odpoklic dveh krmnih proizvodov ameriškega proizvajalca Fi Barking Labs. Zaradi možnosti okužbe s salmonelo ju živalim ne smemo ponuditi.
Podjetje FI BARKING LABS Corp. je tržilo krmna proizvoda neposredno imetnikom živali preko spletnih trgovcev AMAZON in CHEWY COM. Foto Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Galerija
Podjetje FI BARKING LABS Corp. je tržilo krmna proizvoda neposredno imetnikom živali preko spletnih trgovcev AMAZON in CHEWY COM. Foto Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
K. Ž.
27. 10. 2026 | 11:03
27. 10. 2026 | 11:05
1:46
A+A-

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je bila obveščena o odpoklicu dveh prehranskih dopolnil za pse zaradi možnosti kontaminacije z bakterijo Salmonella spp. Izdelka ameriškega proizvajalca Fi Barking Labs Corp. sta se prodajala neposredno kupcem prek spletnih trgovcev Amazon in Chewy.com.

Preverite ime izdelka in številko serije

Odpoklic se nanaša na naslednja izdelka blagovne znamke FI:

  • Fi Calming Supplement for Dogs, 180 g, serija 26118,
  • Fi 8-in-1 Formula Supplement for Dogs, 180 g, serija 26159.

Oba proizvoda izvirata iz Združenih držav Amerike, razlog za odpoklic pa je mikrobiološko tveganje oziroma možnost prisotnosti salmonele.

Izdelka psu ne ponudite

UVHVVR lastnikom živali svetuje, naj prizadetih proizvodov ne dajejo psom, temveč jih zavržejo. Odpoklic je bil v Sloveniji objavljen 27. oktobra 2026.

Ker sta bila izdelka na voljo prek spletnih trgovcev, je priporočljivo, da lastniki psov, ki so prehranska dopolnila FI kupovali prek spleta, preverijo predvsem točno ime izdelka in številko serije na embalaži.

Več iz teme

odpoklicpasja hranasalmonelaprehranska dopolnila za pse
Najbolj brano
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

To morate vedeti, če pod posteljo hranite sezonsko garderobo

Morda se vam zdi, da je prostor pod posteljo odlično skladišče, a v nekaterih primerih takšno odlagališče lahko krati vaš spanec.
17. 10. 2026 | 09:24
Vrt in živali  |  Eko kotiček
Vredno branja

Šipek ni samo za čaj: kdaj ga nabirati in kako ohraniti čim več vitamina C

Šipek je več kot le za čaj. Če želimo ohraniti čim več vitamina C, so pomembni čas obiranja, ravnanje s plodovi in način shranjevanja.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 07:00
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Bukev ali gaber: katera drva se bolj splačajo? Strokovnjak opozarja na pomembnejši podatek

Za smiselno primerjavo žal ne zadostuje le vrsta lesa, štetje polen ali podatek, koliko prostora zavzamejo v drvarnici.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 12:02
VEČ NOVIC
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Dalije in prva slana: je že čas, da izkopljemo gomolje?

Hladna jutra napovedujejo konec sezone dalij. A z izkopavanjem gomoljev ni treba hiteti – pravi trenutek nam pokaže rastlina po prvi močnejši slani.
27. 10. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Odpoklic dveh prehranskih dopolnil za pse zaradi možne salmonele

Lastnike psov opozarjajo na odpoklic dveh krmnih proizvodov ameriškega proizvajalca Fi Barking Labs. Zaradi možnosti okužbe s salmonelo ju živalim ne smemo ponuditi.
27. 10. 2026 | 11:03
Promo
Bivanje
Vredno branja

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Deloindom 27. 10. 2026 | 08:57
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedi sta si prilastili skupni hodnik. Ali lahko zahtevamo, da plačata za nazaj?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, kaj lahko etažni lastniki storijo, če si sosedi prilastita skupni hodnik in ga uporabljata kot del stanovanja.
Pravnik na dlani 27. 10. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Kdaj letos zadnjič pokositi trato? Temperature že opozarjajo na slano

Hladna jutra že napovedujejo konec letošnje sezone košnje. A bolj kot koledar je pomembno stanje trate: če še raste ter je suha in nezmrznjena, jo lahko še pokosimo.
26. 10. 2026 | 17:00
Promo
Bivanje
Vredno branja

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Deloindom 27. 10. 2026 | 08:57
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedi sta si prilastili skupni hodnik. Ali lahko zahtevamo, da plačata za nazaj?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, kaj lahko etažni lastniki storijo, če si sosedi prilastita skupni hodnik in ga uporabljata kot del stanovanja.
Pravnik na dlani 27. 10. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Kdaj letos zadnjič pokositi trato? Temperature že opozarjajo na slano

Hladna jutra že napovedujejo konec letošnje sezone košnje. A bolj kot koledar je pomembno stanje trate: če še raste ter je suha in nezmrznjena, jo lahko še pokosimo.
26. 10. 2026 | 17:00
Predstavitvene vsebine
Promo
Energija in okolje  |  Odpadki
Vredno branja

Okusne jedi, ki nastanejo iz skoraj zavrženih sestavin

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Deloindom 16. 10. 2026 | 09:10
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti