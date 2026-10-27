Odpoklic dveh prehranskih dopolnil za pse zaradi možne salmonele

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je bila obveščena o odpoklicu dveh prehranskih dopolnil za pse zaradi možnosti kontaminacije z bakterijo Salmonella spp. Izdelka ameriškega proizvajalca Fi Barking Labs Corp. sta se prodajala neposredno kupcem prek spletnih trgovcev Amazon in Chewy.com.

Preverite ime izdelka in številko serije

Odpoklic se nanaša na naslednja izdelka blagovne znamke FI:

Fi Calming Supplement for Dogs, 180 g, serija 26118,

Fi 8-in-1 Formula Supplement for Dogs, 180 g, serija 26159.

Oba proizvoda izvirata iz Združenih držav Amerike, razlog za odpoklic pa je mikrobiološko tveganje oziroma možnost prisotnosti salmonele.

Izdelka psu ne ponudite

UVHVVR lastnikom živali svetuje, naj prizadetih proizvodov ne dajejo psom, temveč jih zavržejo. Odpoklic je bil v Sloveniji objavljen 27. oktobra 2026.

Ker sta bila izdelka na voljo prek spletnih trgovcev, je priporočljivo, da lastniki psov, ki so prehranska dopolnila FI kupovali prek spleta, preverijo predvsem točno ime izdelka in številko serije na embalaži.