Se vaš pes boji pokov in grmenja? Pomaga lahko tudi slovenska inovacija

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Slovenska pasja hišica Pet Shell zmanjšuje hrup in psu ponuja varno zavetje ob pokih in grmenju. Preverili smo, kako deluje in kdaj zavetje ni dovolj.
Psi si v stresnih trenutkih sami poiščejo varno zavetje, zato je pomembno, da to upoštevamo pri urejanju njegovega varnega kotička. Foto Mlle Sonyah/Shutterstock
Galerija
Psi si v stresnih trenutkih sami poiščejo varno zavetje, zato je pomembno, da to upoštevamo pri urejanju njegovega varnega kotička. Foto Mlle Sonyah/Shutterstock
Kaja Berlot
25. 9. 2026 | 11:40
25. 9. 2026 | 15:20
4:25
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Vsi, ki imajo doma psa, ki se ob vsakem poku, grmenju ali nepredvidenem glasnem zvoku zdrzne in skrije v varno zavetje, so po spletu že iskali nasvete, ki bi pomagali psu v stresnih situacijah. Prav tej problematiki so se posvetili pri slovenskem podjetju Pet Shellter in razvili produkt, ki psom ponuja prostor, v katerem je hrup manj izrazit. 

Govorimo o notranji pasji hišici Pet Shell, ki sta jo zasnovala Petra Novak in Uroš Abram. Njena oblika in materiali so namenjeni zmanjševanju hrupa, ki doseže notranjost, v nasprotju z napravami, ki predvajajo zvok ali se odzivajo na pasje vedenje, pa hišica deluje brez elektronike, saj psu ponudi fizično zavetje, kamor se lahko umakne. 

Slovenska inovacija Pet Shell podjetja Pet Shelter je razvila notranjo pasjo hišico, ki zmanjšuje hrup. Foto Uros Abram/
Slovenska inovacija Pet Shell podjetja Pet Shelter je razvila notranjo pasjo hišico, ki zmanjšuje hrup. Foto Uros Abram/

Koliko tišje je v hišici? 

Pet Shell se od običajnega pasjega ležišča razlikuje predvsem po tem, da so njegove zvočne lastnosti laboratorijsko izmerili. Zavod za gradbeništvo Slovenije je leta 2024 preizkusil manjši model hišice v akustični komori in izmeril, da je pri hišici z notranjim oblazinjenjem na merilnem mestu 13,2 decibela nižja raven zvoka kot zunaj nje, pri prazni hišici pa pet decibelov nižja. Kot so še zapisali, so bila med meritvami vratca zaprta, vir zvoka pa je bil beli šum, kar sicer dokazuje, koliko zvoka je do merilnega mesta prišlo v laboratorijskih razmerah, vendar meritve niso preverjale, kako se v hišici počuti pes med nevihto ali ognjemetom.

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Ljubljana v središču evropskega oblikovanja: med finalisti tudi slovenski Pet Shell

Pri uporabi je še pomembno dodati, da mora pes zavetje sprejeti. Če se običajno skrije v kopalnico ali pod mizo, bo morda še vedno raje izbral svoj znani kotiček, zato mu nove hišice ni smiselno prvič predstaviti na večer, ko zunaj že grmi in pokajo petarde.

Nagrada za slovensko inovacijo

Pet Shell je bil letos med finalisti evropskih nagrad za oblikovanje DesignEuropa, ki so jih 22. septembra 2026 podelili v Ljubljani. 

Ali na trgu obstaja še kaj primerljivega?

Skrbnikom so na voljo tudi druga zaprta ležišča in hišice, odeje za prekrivanje pasjega boksa, oprijeti brezrokavniki ter izdelki, ki oddajajo feromone, vendar ti pripomočki ne delujejo na enak način. Zaprto ležišče ponuja predvsem možnost umika za psa, oprijet brezrokavnik ustvari nežen pritisk na telo, Pet Shell pa je zasnovan za merljivo zmanjšanje hrupa v notranjosti. Učinki in odzivi psov se glede na izdelek razlikujejo, v vsakem primeru pa izrazitega strahu ne rešujemo le z izdelki, ampak s posvetom z veterinarjem. 

Kako psu uredimo zavetje iz stvari, ki jih že imamo?

Najbolje je, da začnemo pri mestu, ki si ga pes že sam izbira za svoj varni kotiček. Če se ob pokih umakne v mirnejšo sobo, pod mizo ali v svoj boks, mu tam uredimo udobno ležišče. Čez mizo ali del boksa lahko položimo odejo, vendar pri tem ne zapremo odprtine in ne oviramo pretoka zraka. Dodamo lahko še njegovo običajno odejo ali drug znan predmet, prostor pa naj bo dovolj velik, da se lahko pes v njem obrne in udobno uleže. Kot opozarjajo organizacije kot so Dogs Trust in PDSA, je pri urejanju takšnega kotička pomembno tudi, da ima pes možnost, da ga uporablja po svoji izbiri. 

Če se pes med nevihto skriva pod posteljo, je smiselno, da njegov varni kotiček prilagodimo njegovemu izboru. Foto Aleksey Boyko/Shutterstock
Če se pes med nevihto skriva pod posteljo, je smiselno, da njegov varni kotiček prilagodimo njegovemu izboru. Foto Aleksey Boyko/Shutterstock

Tudi v našem domu lahko storimo kar nekaj stvari, ki psu lahko pomagajo v stresnih trenutkih. Najprej zapremo okna in zagrnemo zavese, da zmanjšamo zvok in svetlobne bliske iz okolice. Nekaterim psom pomaga tudi običajen zvok v stanovanju, denimo radio ali televizija pri zmerni glasnosti. Zavetje pa je najbolje pripraviti vnaprej, ko je pes sproščen, in mu dovoliti, da ga raziskuje brez prisile.

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Kdaj zavetje ni dovolj?

Če pes ob pokih panično beži, se poškoduje pri poskusih pobega ali dolgo po dogodku ne more umiriti, potrebuje več kot le tišji in varen kotiček. Veterinar lahko pomaga oceniti težavo in predlaga načrt, ki glede na psa vključuje prilagoditev okolja, postopno vedenjsko obravnavo, v nekaterih primerih pa tudi zdravila. 

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