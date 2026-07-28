V Italiji potrdili steklino pri psu iz Maroka: previdno pri posvojitvah

V italijanski deželi Benečiji so 27. maja 2026 potrdili primer stekline pri psu, ki je bil nekaj mesecev prej nezakonito pripeljan iz Maroka. Slovenski veterinarski organi zato znova opozarjajo na tveganja pri nakupu in posvojitvi živali iz držav zunaj Evropske unije.

Pes je bil nezakonito pripeljan iz Maroka

Pes, pri katerem so italijanske oblasti potrdile steklino, je bil v Italijo nezakonito vnesen decembra 2025. Prihajal je iz Maroka, kjer je steklina stalno prisotna.

Primer opozarja, da nezakonit vnos živali iz tretjih držav ne pomeni le kršenja predpisov, temveč lahko resno ogrozi zdravje ljudi in drugih živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato svetuje posebno previdnost pri nakupu ali posvojitvi psa, mačke ali belega dihurja iz držav zunaj EU.

Katere pogoje mora izpolnjevati žival

Lastniki so odgovorni, da v Evropsko unijo potujejo le z zdravimi živalmi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pes, mačka ali beli dihur morajo biti:

označeni z mikročipom,

veljavno cepljeni proti steklini,

opremljeni z ustreznim zdravstvenim spričevalom,

iz nekaterih tretjih držav pa je potreben tudi test titracije protiteles proti steklini.

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Pri potovanju med državami članicami EU ali Severno Irsko mora žival spremljati veljaven evropski potni list za hišne živali. Pri prihodu iz tretje države je potrebno zdravstveno spričevalo.

Obvezen pregled ob prvem vstopu v EU

Žival mora biti ob prvem vstopu v Evropsko unijo pregledana na vstopni točki za potnike. Pristojni uradnik, največkrat predstavnik carinske službe, mora opravljeni pregled potrditi v zadnjem delu zdravstvenega spričevala.

UVHVVR opozarja, naj bodo bodoči lastniki pri posvojitvah in nakupih iz tujine pozorni na izvor živali ter pred potovanjem preverijo, ali ima ta vsa potrebna cepljenja, dokumente in opravljene teste. Manjkajoča ali ponarejena dokumentacija lahko prikriva tudi resno tveganje za zdravje.