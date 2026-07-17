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Veterinarji opozarjajo: psičko je po 20 minutah v senci skoraj ubil vročinski udar

Psička je vročinski udar doživela že po 20 minutah sprehoda v senci. Preverite nevarne znake, prvo pomoč in test dlani.
Pregretega psa nemudoma umaknemo na hladno, ga postopoma ohlajamo z vodo in čim prej pokličemo veterinarja. Foto Kazantseva Olga/Shutterstock
Galerija
Pregretega psa nemudoma umaknemo na hladno, ga postopoma ohlajamo z vodo in čim prej pokličemo veterinarja. Foto Kazantseva Olga/Shutterstock
K. Ž.
17. 7. 2026 | 12:05
17. 7. 2026 | 12:36
3:41
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Veterina Plevnik je na Facebooku delila pretresljiv primer psičke, ki je po približno 20 minutah sprehoda v senci doživela vročinski udar. Čeprav je bila zdrava in ni hodila po neposrednem soncu, se je njeno stanje v kratkem času nevarno poslabšalo.

»Ravnokar smo doživeli nekaj, česar ne bi želeli nobenemu lastniku,« so zapisali. Psička je začela oteženo dihati, njen jezik pa je postal modrikast. Ob takšnih znakih šteje vsaka minuta.

Primer kaže, da nevarnost ne preti le psom, zaprtim v razgretem avtomobilu. Tudi telesna aktivnost v toplem in vlažnem vremenu lahko povzroči hitro pregrevanje, senca pa ni vedno dovolj učinkovita zaščita.

Zakaj se psi hitro pregrejejo

Psi se ne hladijo s potenjem tako učinkovito kot ljudje, temveč telesno temperaturo uravnavajo predvsem s sopenjem. Če je zelo vroče ali je pes telesno aktiven, takšen način hlajenja ne zadošča več.

Bolj ogroženi so mladiči, starejši psi, živali z gosto dlako, čezmerno težo ali boleznimi srca in dihal ter kratkogobčne pasme, kot so mopsi in buldogi.

Znaki, pri katerih sprehod takoj prekinemo

Med opozorilnimi znaki so:

  • močno sopenje in oteženo dihanje,
  • pretirano slinjenje,
  • rdeč, vijoličen ali modrikast jezik,
  • šibkost, zmedenost ali opotekanje,
  • bruhanje ali driska,
  • krči ali kolaps.

Povečano slinjenje je lahko eden od znakov pregrevanja, še posebej pozorni pa moramo biti pri kratkogobčnih pasmah, ki se težje ohlajajo. Foto Praditkhorn Somboonsa/Shutterstock
Povečano slinjenje je lahko eden od znakov pregrevanja, še posebej pozorni pa moramo biti pri kratkogobčnih pasmah, ki se težje ohlajajo. Foto Praditkhorn Somboonsa/Shutterstock

Pes lahko že prej upočasni korak, išče senco ali noče nadaljevati poti. Takrat aktivnost takoj prekinemo.

Močno sopenje, težko dihanje, zmedenost ali nenavadna barva jezika zahtevajo takojšnje ukrepanje in posvet z veterinarjem.

Najprej hladimo, nato psa odpeljemo k veterinarju

Psa umaknemo v senco oziroma dobro prezračen hladen prostor in ga začnemo hladiti. Po telesu, predvsem po vratu, trebuhu in notranji strani stegen, polivamo vodo, ki je hladnejša od psa. Vode mu ne zlivamo čez glavo, zlasti če težko diha ali je nezavesten.

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Psa nikar pod mrzlo vodo ali klimo

Hlajenje pospešimo z ventilatorjem ali prepihom. Psu ponudimo manjše požirke vode, vendar ga ne silimo piti. Mokrih brisač ne polagamo čez telo, saj lahko zadržujejo toploto. Nato pokličemo veterinarja in upoštevamo njegova navodila. Tudi ob navideznem izboljšanju je priporočljiv pregled.

Psa nikoli ne puščamo v parkiranem avtomobilu, saj se notranjost vozila tudi v senci v nekaj minutah nevarno segreje. Foto Alona Siniehina/Shutterstock
Psa nikoli ne puščamo v parkiranem avtomobilu, saj se notranjost vozila tudi v senci v nekaj minutah nevarno segreje. Foto Alona Siniehina/Shutterstock

Ali je asfalt prevroč? Naredite test dlani

Asfalt in beton se lahko segrejeta precej bolj kot zrak ter poškodujeta pasje blazinice. Za hitro orientacijo položimo hrbtno stran dlani na tla za približno sedem sekund. Če je zaradi vročine ne moremo zadržati na površini, je ta prevroča tudi za psa.

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To je pravilo veterinarjev, kako ugotovite, ali je zunaj prevroče za pasji sprehod

Gre le za orientacijski preizkus. V vročini je varneje izbrati travnate ali gozdne poti, sprehode pa prestaviti na zgodnje jutro ali pozni večer. Pri visokih temperaturah je bolje daljši sprehod izpustiti.

Na pot vedno vzamemo vodo in posodico, doma pa mora imeti pes ves čas na voljo svežo vodo ter hladen in dobro prezračen prostor.

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