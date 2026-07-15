Zakaj se poleti v hiši pojavijo srebrne ribice in kako se jih učinkovito znebiti?

Če ste v zadnjih tednih v kopalnici ali kuhinji opazili drobno srebrnkasto žuželko, ki je v trenutku izginila pod omarico ali v razpoko med ploščicami, nikakor niste edini. Poletje je namreč obdobje, ko srebrne ribice postanejo precej bolj opazne, čeprav v naših domovih pogosto živijo vse leto.

Čeprav njihov videz marsikoga zmoti, strokovnjaki poudarjajo, da za človeka niso nevarne, ne pikajo, ne prenašajo bolezni in ne poškodujejo naših domov. Vendar pa je lahko njihova prisotnost pomemben pokazatelj, da so razmere v prostoru zanje idealne - predvsem, v smislu previsoke vlage v prostoru.

Zakaj jih poleti opazimo bistveno pogosteje?

Srebrne ribice so izredno prilagodljive žuželke, ki jim najbolj ustrezajo topli, temni in vlažni prostori. V naravi jih skoraj ne srečamo, saj jim veliko bolj ustrezajo razmere v ogrevanih stavbah, kjer imajo skozi vse leto na voljo hrano in skrivališča.

Poleti pa so zanje pogoji še bolj ugodni; višje temperature pospešijo njihov razvoj, pogostejše prhanje in sušenje perila v notranjih prostorih povečata zračno vlago, zaradi vročine pa marsikdo stanovanje prezračuje manj učinkovito. Posledica je okolje, v katerem se srebrne ribice lažje razmnožujejo in pogosteje zapuščajo svoja skrivališča, zato jih tudi hitreje opazimo.

Ali nas mora skrbeti?

V zdravstvenem smislu ne. Srebrne ribice ne prenašajo bolezni, niso strupene in človeka ne grizejo, prav tako tudi ne poškodujejo lesenih konstrukcij ali pohištva, kot to počnejo nekateri drugi škodljivci. Po drugi strani pa - ker se prehranjujejo s snovmi, ki vsebujejo škrob, sladkorje in celulozo - lahko poškodujejo tapete, lepila, stare knjige, dokumente, fotografije, kartonsko embalažo ter naravne tekstilije, kot sta bombaž in lan. Privlačijo jih tudi drobtine, moka, kosmiči in drugi ostanki hrane, zato jih pogosto najdemo v kuhinjah in shrambah.

Kaj njihova prisotnost pove o vašem domu?

Če občasno opazite eno samo srebrno ribico, to še ne pomeni, da imate težavo. Če pa jih videvate pogosto, celo podnevi, ali se pojavljajo v več prostorih hkrati, strokovnjaki svetujejo, da preverite razmere v stanovanju. Najpogostejši razlog za njihov pojav je previsoka zračna vlaga, kar je lahko posledica slabega prezračevanja, zamakanja, puščanja vodovodnih cevi ali kondenzacije na hladnih površinah. Dodatno jim ustrezajo številne razpoke ob tleh, poškodovane fuge, odprtine okoli cevi in drugi težko dostopni kotički, kjer se čez dan skrivajo.

Srebrne ribice same po sebi niso nevarne, povedo pa veliko o stanju vašega doma. Foto Iamtk/Shutterstock

Prav zato strokovnjaki za zatiranje škodljivcev poudarjajo, da insekticidi brez odprave vzroka težave običajno prinesejo le kratkotrajen učinek

1. Prvi in najpomembnejši ukrep je zmanjšanje vlage

Če želite dolgoročno zmanjšati število srebrnih ribic, je najpomembnejše ustvariti razmere, v katerih se ne bodo več dobro počutile. V bivalnih prostorih naj bi bila relativna zračna vlaga med 40 in 60 odstotki.

2. Manj skrivališč pomeni manj srebrnih ribic

Srebrne ribice večino dneva preživijo v svojih skrivališčih, zato je poleg uravnavanja vlage priporočljivo pregledati tudi prostor in odpraviti čim več skrivališč. Posebno pozornost namenite razpokam med ploščicami, poškodovanim silikonskim fugam, odprtinam okoli vodovodnih cevi ter stikom med tlemi in stenami.

3. Pomembna je tudi higiena prostora

Čeprav lahko srebrne ribice brez hrane preživijo več tednov, jim ostanki hrane bistveno olajšajo življenje. Redno odstranjevanje drobtin, shranjevanje moke, kosmičev in drugih suhih živil v dobro zaprtih posodah ter sprotno čiščenje težje dostopnih kotičkov pod kuhinjskimi elementi zmanjšajo količino hrane, ki jim je na voljo. V shrambah je zato priporočljivo omejiti tudi kopičenje kartonske embalaže, saj predstavlja tako vir hrane kot dobro skrivališče.

Kdaj poseči po insekticidih?

Če se srebrne ribice množično pojavljajo tudi po odpravi vlage in izboljšanju higienskih razmer, lahko uporabimo sredstva za zatiranje plazečih se insektov. Strokovnjaki praviloma priporočajo uporabo vab ali gelov, saj delujejo bolj ciljno kot klasična razpršila, saj ta pogosto uničijo le osebke, ki pridejo neposredno v stik s sredstvom, medtem ko jajčeca in skrite živali ostanejo nedotaknjeni.

Najbolj učinkovito je, da odpravite vzroke njihovega pojavljanja - vlago. Foto Eleonimages/Shutterstock

Kdaj je smiselno poklicati strokovnjaka?

Če se srebrne ribice kljub vsem ukrepom še naprej množično pojavljajo ali jih opažate v več prostorih hkrati, je priporočljivo poiskati pomoč strokovne službe za dezinsekcijo. Takrat težava pogosto ni več zgolj v žuželkah, temveč v skritem vzroku - denimo zamakanju, poškodovani hidroizolaciji ali trajno previsoki vlagi v konstrukciji objekta. Odprava teh težav bo dolgoročno učinkovitejša kot ponavljajoča se uporaba insekticidov.