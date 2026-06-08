Zakaj se poleti v stanovanju pojavi več mravelj? Raziskali smo, kako jih odgnati brez kemikalij

Razlog, da v tem delu leta v svojih domovih vse pogosteje opažamo obiske mravlje, pa pravzaprav ni naključje. Strokovnjaki namreč pojasnjujejo, da so mravlje v toplem delu leta bistveno bolj aktivne, saj se njihove kolonije intenzivno širijo, potrebujejo več hrane in več vode. Visoke temperature pa obenem pospešijo tudi njihov metabolizem, zato delavke pogosteje zapuščajo gnezdo in raziskujejo okolico v iskanju novih virov hrane.

Dobra novica je, da v večini primerov ni treba poseči po agresivnih insekticidih, saj so dolgoročno učinkovitejši povsem preprosti ukrepi, s katerimi dom naredimo manj privlačen za nezaželene obiskovalce.

Mravlje ne iščejo le hrane

Večina ljudi domneva, da mravlje v stanovanje privabijo predvsem drobtine in sladkarije. To sicer deloma drži, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je poleti pogosto še pomembnejši dejavnik voda. Ko se zunaj tla izsušijo, mravlje začnejo iskati zanesljive vire vlage. Privabijo jih lahko že kapljajoča pipa, mokra kuhinjska krpa, posoda pod lončnicami ali celo kondenz okoli klimatske naprave, zato so še posebej privlačne kuhinje, kopalnice in pralnice, kjer je vlaga prisotna skoraj ves čas.

Entomologinja Emma Grace Crumbley opozarja, da mravlje praviloma ne vstopijo v dom naključno. Ko ena delavka odkrije primeren vir hrane ali vode, za seboj pusti feromonsko sled, po kateri nato pridejo še druge mravlje iz kolonije. Zato se pogosto zdi, kot da se mravlje pojavijo čez noč, saj gre za dobro organiziran sistem obveščanja znotraj kolonije.

Mravlje lahko v stanovanje vstopijo skozi majhne špranje v fasadi, med okni, vrati ali ob električni inštalaciji. Foto New Africa/Shutterstock

Zakaj jih je največ prav v kuhinji?

Ker je kuhinja za mravlje skoraj idealno okolje. Privlačijo jih ostanki hrane, sladki napitki, sadje, odprte embalaže in koši za smeti. Strokovnjaki za zatiranje škodljivcev zato priporočajo, da vsak večer temeljito očistimo in osušimo pomivalno korito, odstranimo umazano posodo ter obrišemo vse mokre površine. Po besedah britanskega strokovnjaka za vzdrževanje domov Glena Pesketta lahko že ta preprost večerni ritual občutno zmanjša možnost poletnih obiskov mravelj.

Naravne rešitve, ki dejansko pomagajo

Pri mravljah je pomembno razumeti, da jih ne odganjamo zgolj z vonji, temveč predvsem z motenjem njihovih komunikacijskih poti. Med najbolj preizkušenimi naravnimi rešitvami je navaden alkoholni kis; z mešanico vode in kisa obrišemo police, pult ali tla, ter na ta način odstranimo feromonske sledi, po katerih se mravlje orientirajo. Če poti ne najdejo več, se pogosto umaknejo drugam. Podobno delujejo tudi nekatera eterična olja, predvsem poprova meta in čajevec, saj njihov močan vonj mravljam oteži orientacijo.

Najpomembnejši ukrep: zaprite jim vhod

Če bi strokovnjaki morali izbrati en sam ukrep za dolgoročno preprečevanje težav, bi bil to pregled vseh možnih vstopnih točk. Mravlje lahko vstopijo skozi presenetljivo majhne odprtine okoli oken, vrat, cevi, električnih napeljav ali fasadnih razpok., zato je tesnjenje teh mest s kakovostnim akrilnim ali silikonskim kitom eden najbolj učinkovitih dolgoročnih ukrepov.

Priporočljivo je tudi obrezovanje grmovnic in vej, ki segajo do fasade, saj številne vrste mravelj rastline uporabljajo kot nekakšne mostove do stanovanja.

Mravelj se bomo najbolj učinkovito rešili tako, da jim bomo preprečili vstop v notranjost stanovanja. Foto Lost_in_the_midwest/Shutterstock

Kdaj mravlje postanejo težava?

Občasna mravlja v kuhinji običajno še ni razlog za skrb, če pa se pojavljajo vsak dan in če v vaš dom vstopajo v dolgih kolonah in na več različnih mestih hkrati, je mogoče, da se gnezdo nahaja zelo blizu objekta ali celo znotraj njega. Posebno pozornost zahtevajo tudi mravlje, ki se pojavljajo v bližini vlažnega lesa, ostrešja ali okenskih okvirjev, saj nekatere vrste lahko gnezdijo v poškodovanem in navlaženem lesu, kar je pogosto tudi opozorilni znak težav z vlago v objektu. Zato strokovnjaki pogosto poudarjajo, da mravlje pogosto niso glavni problem, ampak opozorilo nanj.