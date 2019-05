Opremljamo z arhitektko: Majhna sobica za bratca in sestrico

Sobica je majhna, a k sreči je kolenčni zid dovolj visok, da nas naklon strehe ne moti pri postavitvi pograda. Sprva sem razmišljala o ločenih posteljah, a žal potem zmanjka prostora za omare in za dve dovolj veliki pisalni mizi, zato je v tem primeru pograd najbolj funkcionalna rešitev. Ta je postavljen na del sobe, kjer je strop najvišji. Leva in desna stranica sta porezani, da naredita konstrukcijo pograda vizualno malo lažjo, kar je v mali sobici zelo dobrodošlo. Spodaj ima pograd dva večja predala, zgoraj pa varovalo. Varovalo je lahko tudi na spodnji postelji in se odstrani, ko ne bo več potrebno. Dodatni predali so v stopnicah, ki vodijo do zgornje postelje.

Pod oknom je daljša pisalna miza s predalniki in prostorom za dve delovni mesti. Vsak ima na svoji strani nad in pod mizo odprta regala, ki ju bosta zapolnila vsak s svojimi šolskimi potrebščinami. Radiator, ki je pod oknom, se z mizo zapre, zato je na njej rešetka, ki dopušča, da bo radiator sobico še vedno ogreval. Na desni strani je omara s policami, na drugi strani pa globlja omara za obešanje oblačil. Vsakemu je namenjena polovica ene in polovica druge omare. Omari stojita na delu, kjer je streha v naklonu, zato se zgornji del prilagodi oz. poreže po mansardi. V tem delu bo prostor za shranjevanje stvari, ki se redko uporabljajo.

Uporabljene barve so svetle. Omare in pograd v svetlem lesenem vzorcu. Za barve je poskrbljeno z modrimi in zelenimi odtenki, ki jih imajo radi tako dečki kot deklice. Za vse pisane dodatke bosta poskrbela sama, tako se bo sobica z leti skupaj z njima spreminjala in rasla.

