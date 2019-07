Zadrege poletnega zalivanja

Kdaj zalivamo?

V vročih poletnih dneh je najbolje zalivati v zgodnjih jutranjih urah, ko so tla in rastline najhladnejše; vrtnine doživijo manj temperaturnih šokov, manj vode izhlapi. Zalivanje zvečer je slabša možnost, najmanj primerno je zalivanje čez dan. Kapljice, ki ostanejo na rastlinah, jih lahko »ožgejo«, dobesedno, saj v sončni svetlobi delujejo kot lupa.

Kako pogosto zalivamo?

Spomladi in pozno poleti zalivamo vsakih nekaj dni in takrat intenzivneje, toliko, da so tla mokra do globine 15 cm. Če zmočimo samo vrhnjo plast, bo rastlina naredila plitve korenine in ji bo suša prišla bolj do živega. V ekstremno vročih poletnih tednih zalivamo raje vsak dan.

S čim zalivamo?

Rastlinam najbolj prija deževnica, zbiranje meteorne vode je tudi najbolj racionalno, saj največ vode porabimo takrat, ko je poraba vodovodne vode najbolj omejena. Prav je, da je voda postana oz. ogreta na temperaturo okolja.

Zalivamo tla, ne rastlin

Razen trate in včasih solatnic in kapusnic nobenih vrtnin ne zalivamo po listih oz. nadzemnih delih, saj s tem povečujemo možnost obolevanja in prenašanja rastlinskih bolezni. Naš namen je enakomerno in dovolj globoko zaliti tla v območju korenin.

Ko zaliva dež

Tla najbolje zalije enakomeren, dalj časa trajajoč dež. Ob močnih nalivih večina vode odteče iz okolice rastlin, poleg tega s sabo odnaša zemljo.

Kako zalivamo

Tla zmočimo 15 cm globoko, da damo rastlinam signal, naj s koreninami iščejo vodo v globini, in da ne bi voda prehitro izhlapela.

Zalivanje z močnim curkom

Ne zalivamo z močnim curkom, saj zbija zemljo, pa še kapljice se odbijajo navzgor in vlažijo liste. Učinkovitejše je zalivanje z drobnimi kapljicami.

Zalivanje s cevjo z razpršilnim nastavkom

Tudi pri vrtni cevi, ki ima poseben razpršilni nastavek moramo biti previdni, premočan pritisk povzroča erozijo, zbijanje zemlje, voda prši po rastlinah.

Zalivanje s talnimi razpršilkami

Vse vrste talnih razpršilk, od potopnih, ki se skrijejo v tla, kot preprostejše, ki jih postavimo na želeno površino, so primerne le za zalivanje trate. Tudi okrasne gredice je bolje zalivati kapljično, saj bodo okrasne rastline bolj zdrave.

Kapljični sistem zalivanja

Ker so pri kapljičnem cevnem sistemu kapljači nameščeni tik ob rastlinah na tleh, voda počasi, po kapljicah, pronica neposredno ob njihov koreninski sistem. Primerno je tudi za sadno drevje, jagodičje in okrasne rastline. Pri teh je ponavadi skrito z zastirko.

Zaskorjena zemlja

Zaskorjeno zemljo povzroča zalivanje s premočnim curkom in sončna pripeka. S takih tal voda takoj odteče in ne predre v globino. Skorjasta tla moramo v poletnih dneh le rahlo zrahljati, ne pa zemlje okoli rastlin prekopavati.

Zastirka

Zastirka okoli vrtnin iz sena, slame, ostankov vrtnin ali plevela za polovico zmanjša izhlapevanje, prepreči zbijanje tal in varuje talne mikroorganizme, od katerih je odvisna rodovitnost zemlje.