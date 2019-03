Kaj pa, če bi na sesanje lahko pozabili za več tednov

Nova raven inteligence in avtomatizacije

iRobot Corp., vodilni proizvajalec robotov za domačo uporabo, je danes napovedal, da bo robotski sesalnik Roomba® i7+ s samodejnim odstranjevanjem umazanije Clean Base™ odslej na voljo tudi pri nas. iRobot Roomba i7+ prinaša novo raven inteligence in avtomatizacije pri robotskih sesalnikih, saj omogoča učenje, kartiranje in prilagajanje tlorisu domovanja. Pametno kartiranje Imprint™, s katerim si robotski sesalnik Roomba® i7+ zapomni različne tlorise in imena sob, omogoča, da lahko uporabniki čiščenje prilagodijo potrebam in da lahko robotu naročijo, naj očisti določene sobe kar z uporabo glasovnih ukazov ali prek aplikacije iRobot HOME. Ko robotski sesalnik Roomba i7+ konča čiščenje, izprazni svoj košek v zbiralnik Clean Base™, ki ima kapaciteto za 30 koškov nesnage, tako da uporabnikom tudi po več tednov zapored ni treba misliti na sesanje. Poleg tega se zmanjša količina prahu in umazanije, ki pogosto spremlja praznjenje posode sesalnika.

»Z zmožnostjo, da se nauči in si zapomni tloris domovanja ter se mu prilagaja, in s funkcijo samodejnega odstranjevanja umazanije je iRobot Roomba i7+ najnaprednejši robotski sesalnik, kar smo jih naredili,« je povedal Colin Angle, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja iRobot. »Ta robot še nadgradi izvirno vizijo, ki smo jo imeli, ko smo se pred skoraj dvajsetimi leti podali na pot razvoja robotskega sesalnika.«

Pozna tloris vašega doma in razume vaše ukaze

Kot znanilec nove dobe robotov za domačo uporabo Roomba i7+ omogoča čiščenje izbranih sob vašega doma. Z uporabo tehnologije pametnega kartiranja Imprint™ se Roomba i7+ nauči prepoznati tloris vašega doma, kar uporabnikom omogoča popoln nadzor nad tem, katere sobe se čistijo in kdaj. Robot se nauči razporeda posameznih sob, pri čemer si zapomni do deset različnih tlorisov, tako da ga lahko uporabnik odnese v drugo nadstropje ali drugi dom, kjer bo robot prepoznal lokacijo in čistil po navodilih. iRobotova patentirana navigacija iAdapt® 3.0 s tehnologijo vSLAM® robotskemu sesalniku Roomba® i7+ omogoča, da brez težav in učinkovito najde pravo pot skozi domovanje in si pri tem zapomni, kje je že bil ter kaj je še treba počistiti. Roomba i7+ se tudi prilagaja spreminjajočim se domačim okoljem, tako da zmeraj pozna najboljši način za čiščenje.





Izprazni se kar sam

Robotski sesalnik iRobot Roomba® i7+ prinaša popolnoma novo raven udobja s prvim sistemom za samodejno odstranjevanje umazanije Clean Base™, ki samodejno izprazni vsebino posode za umazanijo na sesalniku iRoomba i7+ v postajo Clean Base. Ta hkrati deluje kot polnilna postaja in vas odreši vseh umazanih opravil, ki so povezana s sesanjem, shranjevanjem smeti v vrečko in zadrževanjem umazanije in prahu, da se ne vrneta v zrak. Ko je vrečka polna, dobi uporabnik obvestilo prek aplikacije iRobot HOME. Nato jo zgolj preprosto odstranite iz postaje Clean Base in zamenjate z novo. Vrečka lahko zadrži umazanijo kar 30 koškov sesalnika.

»iRobot se je odzval na pogosto zahtevo uporabnikov, naj Roombi doda možnost samodejnega praznjenja posode za umazanijo po vsakem sesanju,« je povedal Jean-Jacques Blanc, generalni direktor in podpredsednik uprave za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko v podjetju iRobot. »To izboljša uporabniško izkušnjo, saj odpravi prahu in umazanije poln nered, ki se pogosto pojavi ob praznjenju posode sesalnika. Z možnostmi, da si zapomni načrt domovanja, očisti posamezne sobe in po koncu sesanja izprazni posodo, Roomba i7+ s samodejnim odstranjevanjem umazanije Clean Base dobesedno osvobodi uporabnika vseh opravil sesanja – od začetka do konca – tudi za več tednov.«

Google, očisti moje stanovanje

Roomba i7+ deluje z napravami, ki podpirajo digitalna asistenta Alexa™ in Google Assistant, in je edini robotski sesalnik, ki uporabnikom omogoča čiščenje posameznih sob, tako da se mu to naroči z govornim ukazom. Tako na primer zgolj recite: »Alexa, naroči Roombi, naj očisti kuhinjo,« ali pa »Hej, Google, počisti dnevno sobo,« in Roomba i7+ bo poiskala učinkovit način, da počisti ustrezno sobo. Ko konča čiščenje, se robot vrne do svoje polnilne postaje, da se napolni in samodejno izprazni posodo, kadar je povezan s sistemom za samodejno odstranjevanje umazanije Clean Base™.





Zmogljivo delovanje in inteligentno čiščenje

iRobot je vodilni proizvajalec robotskih sesalnikov in ponuja robote z dvema gumijastima krtačama za različne podlage, ki skupaj učinkovito očistita preproge in trda tla. Roomba i7+ samodejno prilagodi višino čistilne glave, tako da imata obe krtači neposreden stik s tlemi. Prva krtača odstranjuje in razrahlja umazanijo, druga pa se premika v nasprotno smer in umazanijo pobere in posesa. V primerjavi s ščetinastimi krtačami, ki se lahko zvijejo in zgrešijo koščke umazanije, se krtače iz upogljive gume prilepijo na tla in počistijo vse, od majhnih delčkov, kot so prah in umazanija, lasje, do večjih smeti.

Nizka višina robota Roomba i7+ omogoča čiščenje pod pohištvom in okrog nog, visoko učinkovit filter pa prestreže kar 99 odstotkov cvetnega prahu, plesni, prašnih drobcev ter mačjih in pasjih alergenov v velikosti 0,7 mikrona.

Patentirana tehnologija Dirt Detect™ sesalniku Roomba i7+ omogoča, da zmeraj preverja, katere površine potrebujejo največ čiščenja. Robotovi senzorji prepoznajo posebej umazana območja, na primer pesek v bližini vhodnih vrat, zato Roomba i7+ te točke čisti temeljiteje. Ko robotski sesalnik Roomba i7+ konča sesanje, lahko uporabniki v poročilih Clean Map™ v aplikaciji iRobot HOME preverijo, kje je robot že očistil tla in druge podrobnosti.





Se robotski sesalnik res lahko primerja s klasičnimi?

Robotski sesalnik Roomba® delo lahko opravi bolje od posameznika. Ker je robot, sesa vsak dan in gre vsakič povsod, kamor lahko pride. S tem je stanovanje bolje vzdrževano, saj pri svojem delu ne pobira samo s prostim očesom vidnih smeti, ampak tudi prah, ki se dnevno nabira v našem stanovanju. Ker je vakuumski sesalnik, prahu med sesanjem ne dviguje, temveč ga pobira, visoko učinkovita filtracija pa poskrbi, da prah ostane v zbiralnem košku. Tako ga je manj tudi v zraku in na pohištvu.





Sesanje z robotskim sesalnikom ni več stvar prihodnosti, ampak sedanjosti. Postali so del naših domov, tako kot pralni, pomivalni ali sušilni stroj. iRobot® Roomba®. Vsak dan čista tla brez napora.