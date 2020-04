S sproščanjem ukrepov za zajezitev okužb z virusom covid-19 bodo danes, 20. aprila, vrata odprle trgovine z gradbenim materialom, tehničnim blagom, pohištvom in inštalaterskim materialom. Delovati bodo začele tudi kemične in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, so nam pojasnili na OZS.

PREBERITE ŠE: ZA NUJNA POPRAVILA LAHKO POKLIČETE OBRTNIKA, SICER POČAKAJTE

Od danes naprej bodo stekle tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (kot na primer vrtnarske storitve, krovska dela in fasaderska dela).

Od 4. maja pa bodo odprte še prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, in saloni za nego psov in mačk ter drugih živali, so še dodali na OZS.

Z upoštevanjem vseh protokolov in pravil NIJZ bodo od danes odprte trgovine OBI, Merkur in Bauhaus, je navedeno na spletnih straneh omenjenih trgovin. Odprti bodo tudi centri, v katerih se prodaja pohištvo (Mömax, Lesnina, Harvey Norman, Jysk ...). V času od 8. do 9.30 so te trgovine dostopne izključno ranljivim skupinam, in sicer invalidom, nosečnicam in starejšim od 65 let, prilagojen pa je tudi delovni čas.