Zakaj so mačke in psi takšni zaspanci

Ker mačke in psi ne spijo tako trdno kot ljudje, potrebujejo več časa in več krajših faz spanja, da se res spočijejo.

Spalni cikel odraslega psa je razdeljen v mirno in aktivno (REM) fazo. 75 odstotkov spanja je mirnega, njegovo možgani pa so takrat enako aktivni kot v budnem spanju. V aktivni ali REM fazi pes res spi oziroma občasno sanja. Vsakih 15 minut spanja preživi v polbudnem stanju. Ponoči gre pes skozi okoli 23 takšnih ciklov spanja.

Spalni cikel mačke je razdeljen v globoko spanje in dremanje. Med slednjim so možgani mačke v »počasnih spalnih valovih«, ki trajajo od petnajst do trideset minut. Mačke včasih dremajo tudi v stoje, mišice pa jih otrdijo, da jih držijo pokonci. Ko doseže globoko spanje, se njeno telo sprosti, mačka pa se raztegne ali uleže na bok. Tako kot psi tudi mačke lahko sanjajo – kar običajno traja pet minut, nato pa se spanje vrne v mirno fazo. Mačka prehaja med obema fazama spanja vse dokler se ne zbudi.





Težave s spanjem

Premalo spanca lahko vodi v vedenjske težave, preveč pa je lahko znak bolezni. Ljubljenčki, ki so slabokrvni, imajo težave s ščitnico ali občutijo bolečine zaradi artritisa, spijo več. Tudi gluhi ljubljenčki imajo včasih težave s spanjem. Starejši psi in mačke pogosto čez dan spijo več, nato pa so ponoči večkrat budni. Takrat se sprehajajo, so nemirni, cvilijo in se težko umirijo. Psi, ki smrčijo, lahko trpijo za apnejo in imajo zaradi tega slabši spanec, poročajo na spletni strani Marthe Stewart. Kadar imate občutek, da ima vaš hišni ljubljenček težave s spanjem, za nasvet povprašajte veterinarja.

Mačke običajno spijo čez dan, ponoči pa so bolj aktivne. Če jim boste ugodili in se z njimi igrali ponoči, boste nagradili njihovo vedenje, s katerim bodo nato nadaljevale. Najbolje je, da se z njimi igrate pred spanjem in jih tako utrudite.