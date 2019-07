Na dražbo gre hiša slovitega Franka Lloyda Wrighta

Frank Lloyd Wright je hišo v Kansas Cityju opisal kot »majhen dragulj«. V njej so tri spalnice in tri kopalnice, zgrajena pa je bila leta 1939. Hiša je velika zgolj 83 kvadratnih metrov, vendar se lahko pohvali z Wrightovo značilno L obliko in dejstvom, da so meje med notranjostjo in zunanjostjo zabrisane. V hiši so še knjižnica in pohištvo, izdelano po meri ter kamin. Stropovi imajo leseno oblogo iz ameriške rdeče cedre, okna pa segajo od strehe do tal.

Hiša stoji na izredno lepi lokaciji, kjer jo obkroža gozd. Zunaj je urejen vrt in manjši ribnik. Panoramska okna je možno zložiti kot harmoniko, kar ustvari občutek, da se dnevna soba nadaljuje na vrt.

Trenutni lastnik hišo prodaja, ker se želi preseliti v večjo nepremičnino.

---

