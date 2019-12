Najverjetneje ste si naprej pred oči priklicali prizor, ki vas je navdal s srečo, morda ste se spomnili glasbe, ki je ob njem igrala – zagotovo pa ni bil na prvem mestu specifičen vonj, ki vas je spomnil na dogodek.

Čarobni časovni stroj

To ne pomeni, da vam vonj najmanj pomaga pri priklicu lepih spominov. Ravno nasprotno. Čutne zaznave, ki se skrivajo nad vašimi ustnicami, so namreč prava časovna skrinja številnih spominov. Pomislite, kako nenadoma na ulici ali v lokalu zaznate vonj, ki vas živo spomni na nekaj, za kar ste bili prepričani, da ste že zdavnaj pozabili.

Lasten časovni stroj lahko ustvarite na sebi s pomočjo parfuma, podobno pa lahko storite tudi doma ali v službi (zakaj pa ne!), če vam delovno mesto to seveda dopušča. Dišeče sveče so skrivne pomočnice vašega doma, s katerimi boste ustvarili udobno in toplo vzdušje v svojem zavetju, hkrati pa boste, takoj ko boste stopili čez prag po napornem dnevu, vedeli, da je to vaš prostor, ki diha po vaših željah. Dišeča svečka lahko za to poskrbi tudi s svojo privlačno in posebno obliko, s katero bo na primer lepo pristajala novi polici.

Lov za zakladom – in popusti

Vas najbolj osreči misel na poletni dopust in vonj po kokosu ali pa vse leto komaj čakate romantiko dolgih zimskih večerov, ki dišijo po cimetu? Naj vas letni čas ne omejuje, prižgite dišečo svečko in se potopite v prijetne spomine! Dišeče svečke so ugoden način, s katerim lahko potujete skozi čas in prostor, zdaj pa si ga lahko privoščite še bolj poceni. Bodite pozorni na popuste, ki jih v tem času ponujajo trgovci. Black Friday oziroma črni petek je bil letos 29. novembra, seveda pa ne pozabite na to, da ga nekateri trgovci prijazno ponujajo tudi več zaporednih dni.

Kot vedno je tudi pri dišečih svečah potrebna drobcena mera pazljivosti, da se romantičen večer ne spremeni v adrenalinsko akcijo gašenja požara. Sveče vedno položite le na površine, ki so dovolj odporne proti visokim temperaturam, pri tem pa pazite tudi na to, kako visoko sega plamen. Pazite, da svečka ne zgori čisto do konca, in nikoli je ne puščajte prižgane, če nameravate zapustiti stanovanje ali hišo, pa čeprav »le za pol minute«. Poleg tega se ne zanašajte na to, da se vaša domača mačka ognja resnično boji!