Po poročanju britanskega tabloida The Sun naj bi princ Harry in Meghan Markle razmišljala o nakupu 36 milijonov evrov vrednega dvorca v Kitsilanu, prestižni soseski v zahodnem Vancouvru. Hiša ima šest spalnic in ponuja čudovit razgled na zaliv English. Okrožje je samo dve uri vožnje z avtomobilom oddaljeno od Seattla in kratek let od Los Angelesa.

V dvorcu je dovolj prostora za mlado družino, predvsem Archieja, ki ga bodo zagotovo večkrat obiskali tudi bratranca in sestrična iz Združenega kraljestva. Bližje pa bo tudi svoji babici Dorii Ragland, ki živi v Los Angelesu.

Dvorec ima zasebno obalo in čudovit razgled na lokalne hribe. Elitno sosesko označujejo kot »rudnik zlata«, saj tam živi več milijonarjev in milijarderjev. Hiša je dobro zavarovana in ponuja ogromno zasebnosti. Zgrajena je bila pred več kot 100 leti, vendar obnovljena v modernem slogu. Proti zalivu ima okna od stropa do tal, kar ponuja neomejen razgled na okolico. V notranjosti se prepletata tradicionalen in moderen slog – med drugim kuhinja iz nerjavnega jekla.

Zavetje jim ponuja ruski oligarh

Harry, Meghan in Archie trenutno prebivajo v 12,9 milijonov vrednem dvorcu Mille Fleurs, ki je v lasti ruskega oligarha. Na voljo imata osem spalnic, vinsko klet, odprto dnevno sobo, igralnico in bar. Kuhinja je opremljena s pečico za pečenje pic, hladne večere pa lahko družina preživlja ob odprtem kaminu iz 17. stoletja, ki je bil uvožen iz Francije. Na posestvu je tudi hiša za goste, kjer se je večkrat na obisku mudila Doria Ragland.

Zakaj ravno Kanada?

Tabloidi so sprva ugibali, ali se bosta Harry in Meghan nazadnje odločila preseliti v sončno Kalifornijo. Videti je, da se jima iz Kanade nikamor ne mudi. Konec koncev naj bi uživala na sprehodih v čudoviti naravi. Obiščeta lahko več hribov, se sprehodita ob jezerih, opazujeta kite in tjulnje ter uživata v lepem vremenu, ki ga običajno deževna Anglija bolj redko vidi.