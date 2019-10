Najučinkovitejše in najhitrejše likanje s pametnim likalnikom

Varno in učinkovito likanje

Gube in zmečkana mesta s parno postajo Philips PerfectCare Elite Plus odpravite z izjemno učinkovito količino izpuščene pare. S pomočjo najnaprednejšega detektorja DynamiQ bo likalnik na mestih, kjer je to potrebno, povečal količino izpusta pare. Senzor zazna tudi, kdaj je likalnik pri miru. In če ga pozabite prižganega na vaših dragocenih oblačilih, se bo izklopil. Dodatno varnost omogoča tehnologija OptimalTEMP, ki je vodilna v panogi in izum podjetja Philips ter zagotavlja tkanine brez prežganin. Z njo boste vedno likali s popolno temperaturo, ki vam je ne bo treba prilagajati. Vse, od kavbojk do svile, lahko zlikate brez prilagajanja temperature. S tem boste prihranili čas, saj se vam ne bo treba ukvarjati z nastavljanjem in čakanjem, da likalnik doseže ustrezno temperaturo. Prav tako vam ne bo treba vnaprej sortirati oblačil.









Vertikalno likanje

Z ultra lahkim likalnikom je vertikalno likanje preprosto. Ne glede na to, kako zahtevna so oblačila za likanje – npr. bluza z naborki ali nabrano krilo –, popolne rezultate boste dosegli, kot bi mignil. Primeren je tudi za likanje zaves, ki jih boste tako zlikali hitreje. Tudi pri vertikalnem likanju bo likalnik izpuščal paro v najbolj primerni količini. Za vašo varnost pred vročo paro pa mu je priložena zaščitna rokavička.





Močan izpust pare in njena enakomerna razporeditev

Parna postaja PerfectCare Elite Plus prinaša več pare kot katera koli druga parna postaja* (pritisk do 8 barov in sunkovit izpust pare do 600 g/min.; velja za model GC9682). Para tako prodre globoko v tkanino in oblačila boste zlikali hitreje, saj je en poteg likalnika dovolj tudi v primeru najtrdovratnejših zmečkanin. S takšnim izpustom pare poskrbite tudi za brezhiben videz in higieno otroških oblačil; para prodre v globino tkanine in uniči vse bakterije. Inovativna, proti praskam odporna likalna plošča T-ionicGLIDE omogoča vrhunsko drsenje za hitro in nenaporno delo. Njena skrbno zasnovana oblika in prezračevalne odprtine zagotavljajo enakomerno razporeditev pare za hitrejše odstranjevanje gub in preprostejše obvladovanje perila.

* Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi parnimi postajami; preizkušeno aprila 2017.





Preprosto odstranjevanje vodnega kamna

Likalnik ima na ohišju indikator Easy De-Calc, ki začne utripati po približno mesecu dni uporabe ali 10 likanjih in tako označuje, da morate iz aparata odstraniti vodni kamen. Pri tem načinu odstranjevanja voda z vodnim kamnom odteče. Za likanje torej ne potrebujete destilirane ali prekuhane vode.