Spalnice: Tri zgodbe

V modernih tlorisih so z večanjem dnevnega bivalnega prostora spalnice postale manjše, dovolj je že, da lahko vanje postavimo posteljo in kakšen lep predalnik. Garderobne omare so se umaknile v garderobne sobe in predsobe. Spalnica je tako postala prostor samo za spanje. V manjših stanovanjih so rešitve za spalnice oz. spanje nekoliko drugačne, saj je tam pomemben vsak centimeter. A to še ne pomeni, da ni mogoče tudi v garsonjeri imeti velike postelje za udobno spanje dveh.

Spalnica, skrita za zaveso

Kako na 42 kvadratnih metrov spraviti vse, kar potrebujemo za bivanje? Arhitekti Dare Vasiljevič, Tanja Špan Vasiljevič in Janez Vrhunc iz biroja Arhimetrics arhitekti so se lotili izziva. Izhodišče zasnove interierja v stanovanju v središču Ljubljane v stavbi, zgrajeni konec 19. stoletja, je bil omejen finančni okvir. Zato so več vložili v inštalacije, tlake in svetila, za opremo pa so izbrali cenovno ugodnejše blagovne znamke. Prenova se je začela s spremembo tlorisa. Osrednji prostor je bil prej pregrajen v dve manjši sobi, povezani s hodnikom. Zaradi pomanjkanja naravne svetlobe in majhnosti sta obe delovali utesnjeno.

Zaradi omejene kvadrature so iskali drugačno rešitev za spalnico in se odločili, da jo skrijejo za dolgo prosojno zaveso. »Element zavese je nekaj, kar v tem stanovanju zagotavlja intimo in briše programske meje prostorov, se igra z dimenzijo prostora in njegovo transparentnostjo. Lahko bi celo rekli, da ima tako prostor dva obraza – odkritega in zakritega,« pravita arhitekta Dare Vasiljevič in Tanja Špan Vasiljevič.

Spalnica v mansardi

Stanovanje v manjšem vila bloku ima spalnico v mansardi. Prenovo in zasnovo interierja sta prevzela arhitektka Nina Grm in oblikovalec Sašo Mulalič iz arhitekturnega biroja Arhimodul. Stanovanje je v dveh nadstropjih in prav spalnica v mansardnem delu je bila posebna zgodba, saj so morali opremo prilagoditi poševnemu stropu, strešnim oknom in položaju vrat. Spalnica je glede na uporabo in zasnovo opreme razmejena na dva dela: temnejši del s posteljo je namenjen počitku, svetlejši pa shranjevalnim površinam in hobijem. Posteljo so umestili pod poševnino, kjer je umaknjena v intimnejši del, ki se nadaljuje v garderobo. Drugo poševno steno so izkoristili za vgradne omare, tako je osrednji, najvišji del sobe ostal prehoden in uporaben tudi za druge namene.

Spalnica v garsonjeri

Z vprašanjem, kako spraviti vse za udobno bivanje le na 30 kvadratnih metrov, se sooči marsikateri mlad par. Ideal majhnega stanovanja je, pravi arhitektka Špela Kokalj, ki se je podpisala pod zasnovo interierja na 30 kvadratnih metrih v eni izmed ljubljanskih stolpnic, da bi imelo vse, kar imajo velika: veliko posteljo, zofo za poležavanje, jedilni kotiček, kuhinjo in veliko kabino za prhanje ... V takšnih stanovanjih je dobra zasnova ključna za kakovostno bivanje. Prostor naj bi bil dobro izkoriščen, funkcionalen, hkrati pa ne preveč zasičen s pohištvom. Ves čas prenove so, kot še dodaja, razmišljali, kako ohraniti dovolj praznega prostora za gibanje. V garsonjeri seveda ni ločenega prostora za spalnico. Posteljo so postavili v nišo s pogledom proti balkonu in Ljub­ljanskemu gradu. Ob prenovi so se nam­reč odločili, da odstranijo predelno steno ob vhodu, s čimer so pridobili dodatna dva kvadratna metra bivalnega prostora. Kjer je bila prej predelna stena, so postavili garderobno omaro z nišo za odlaganje manjših stvari, ki se na koncu razširi v del za sedenje. Na drugi strani omare so umestili standardno posteljo za dva, pod njo je prostor za shranjevanje večjih stvari. Preostali prostor pred stekleno steno je namenjen zofi.