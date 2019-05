Povežite svoje storitve z A1 Connect

A1 je prenovil svoj program zvestobe in uporabnikom predstavil ugodnosti, ki jih prinaša A1 Connect. Ob združitvi fiksnih in mobilnih storitev lahko uporabniki uživajo v:

2 € mesečnega prihranka pri mesečni naročnini za vsako številko ,

, neomejenem prenosu mobilnih podatkov ,

, 12 mesecih brezplačne uporabe varnostne rešitve A1 Protekt in

uporabe varnostne rešitve in 12 mesecih brezplačne uporabe storitve A1 Guard, ki pomaga varovati otroke na spletu.





Najboljša kombinacija za vas.

A1 Connect je na voljo uporabnikom mobilnih paketov A1 Go! in Dodatni, ki ju lahko povežejo s fiksnimi storitvami A1 Kombo, A1 Kombo lite ali A1 Domači net.

Svojo najljubšo kombinacijo lahko sestavite že od 39,98 € na mesec. Za manj kot 40 € tako povežete paket mobilne telefonije A1 Go! S in paket hitrega interneta ter digitalne televizije A1 Kombo S.

Brskajte brez omejitev!

Vsak, ki se odloči povezati fiksne storitve z mobilno telefonijo na paketih A1 Go! S, M in L, prejme neomejen prenos podatkov za 2 leti. Osnovno količino gigabajtov iz izbranega paketa pri A1 nadgradijo s 100 GB interneta polne hitrosti in nadaljnjo uporabo pri upočasnjeni hitrosti.

Brezplačna uporaba dodatnih storitev.

A1 z uvajanjem dodatnih varnostnih rešitev skrbi za varnost uporabnikov na spletu. Za odrasle je to aplikacija A1 Protekt, ki vašo mobilno napravo ščiti pred virusi, zlonamernimi kodami in spletnimi prevarami ter omogoča varno bančništvo. Aplikacija zaznane grožnje blokira, še preden napadejo vaš pametni telefon. Otroke pa na spletu s pomočjo staršev varuje aplikacija A1 Guard. Ta najmlajšim uporabnikom mobilne telefonije onemogoča dostop do neprimernih vsebin prek mobilnega telefona. Ni pa aplikacija v celoti namenjena le njim. Staršem omogoča, da otrokom omejijo porabo prenosa podatkov, uporabo družbenih omrežij in vsebin za odrasle. Tako se znebijo skrbi za previsok račun in poskrbijo, da so otroci varni tudi na spletu.