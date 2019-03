Raziskava: Katere projekte »naredi sam« najbolj obžalujemo?

Rezultati ankete so pokazali, da se vprašani največkrat sami lotijo pleskanja notranjih sten, sajenja grmičevja ali sadnih dreves, polaganja keramičnih ploščic, nameščanja pip v kuhinji in kopalnici, izdelave pohištva in celo polaganja masivnih lesenih tlakov. Vprašani so se v povprečju lotili osem večjih projektov »naredi sam« in ob tega jih je 63 odstotkov obžalovalo, da niso na pomoč poklicali strokovnjaka. 33 odstotkov vprašanih je nato klicalo obrtnika, ki je popravil njihove napake.

Najpogostejši razlog (56 odstotkov vprašanih), da se uporabniki sami lotijo popravila, je varčevanje z denarjem, izpostavljajo pobudniki ankete. Ena petina vprašanih si je s projektom želela postaviti nov izziv, 14 odstotkov se jih je dela lotilo zaradi zabave, 10 odstotkov pa, ker so bili prepričani, da bodo sami popravilo ali namestitev naredili bolje od obrtnikov.

Skrbniki portala Improve Net so s pomočjo ankete izluščili nekaj projektov »naredi sam«, ki so se vprašanim najpogosteje izjalovili.

Prenavljanje starega pohištva

Če menite, da je prenavljanje in barvanje starega pohištva tako preprosto kot pleskanje sten, premislite še enkrat. Morda se na svetovnem spletu kar tare nasvetov, kako stare omarice spremeniti v moderno kuhinjo, a delo zahteva ogromno časa in truda. Za brušenje, popravljanje, spreminjanje in barvanje boste potrebovali nekaj tednov (sploh, če hodite v službo). Prostor, kjer boste to počeli, pa mora imeti ustrezno prezračevanje. Namesto projekta »naredi sam« lahko svoje staro pohištvo zaupate obrtnikom, ki se s prenavljanjem pohištva ukvarjajo poklicno, ali pa povprašate po centrih za ponovno uporabo, kjer ponujajo tudi omenjeno storitev.

Postavljanje in prenova masivnega lesenega tlaka

Vprašani v anketi so izpostavili, da jim je žal, da so se sami lotili postavljanja masivnega lesenega tlaka. Položiti jim ga je uspelo, a videz tlaka na koncu ni bil tak, kot so mislili, da bo. Pred polaganjem je namreč treba imeti načrt, tla pa morajo biti dobro pripravljena. Če glede polaganja nimate nobenih izkušenj, potem je bolje, da pokličete obrtnika. Če imate malo izkušenj, potem je polaganje preprostejših tlakov, kot je laminat, boljša izbira kot polaganje parketa ali ladijskega poda.

Kar 40 odstotkov vprašanih, ki se je lotilo prenove lesenega tlaka, je svojo odločitev kasneje obžalovalo. Da bi bil projekt uspešno izpeljan, mora uporabnik preveriti debelino lesenega tlaka in tudi vedeti, ali se ga sploh da prenoviti.

Nameščanje tekstilnih oblog

Pri nas tekstilne obloge na tleh niso priljubljene, drugje po svetu pa jih pogosto polagajo v skoraj vse prostore v hiši ali stanovanju. Vprašani v anketi Improve Net so priznali, da jim je žal, da so se lotili omenjenega projekta. Poleg obsežnega dela (merjenje, rezanje, lepljenje, urejanje robov) so jih najbolj motile napake, ki so jih naredili med polaganjem in so jih nato morali vsak dan gledati.

Polaganje keramičnih ploščic

Polaganje keramičnih ploščic je pristalo na vrhu seznama projektov »naredi sam«, ki so jih vprašani najbolj obžalovali. V odgovorih so navedli, da so bili razočarani nad končnim izgledom, poleg tega pa delo ni bilo opravljeno dovolj kakovostno, zato so se nekatere ploščice odlepile.

Kje so iskali podatke?

Raziskava, ki so jo opravili na Improve Net, je pokazala, da so vprašani v povprečju porabili samo šest ur za branje in raziskovanje o projektu, ki so ga nameravali izvesti sami. Viri, na katere so se naslonili, pa so bili video posnetki, objavljeni na spletu, spletne strani z nasveti »naredi sam«, družinski člani ali prijatelji, prodajalci v specializiranih trgovinah, knjige in revije ter televizijske oddaje.

Grda resnica: Kako se je projekt »naredi sam« izjalovil?

55 odstotkov vprašanih je priznalo, da jim je projekt vzel več časa, kot so pričakovali.

50 odstotkov vprašanih je priznalo, da je bilo delo težje, kot so pričakovali.

48 odstotkov vprašanih se je soočilo s tehničnimi zapleti, ki jih niso znali rešiti.

17 odstotkov vprašanih je ugotovilo, da niso nič privarčevali oziroma so zapravili več kot so mislili, da bodo.

8 odstotkov vprašanih je med projektom naredilo škodo.

6 odstotkov vprašanih se je med delom poškodovalo.