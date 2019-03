VIDEO: Ikea je izdala novo verzijo Kamasutre

Ikea je v priročniku Kåma Sutra zbrala ideje in predloge, kako lahko preuredite svojo spalnico in si pomagate do bolj kakovostnega spanca in počitka. Ideje so razdeljene glede na »položaje« - na primer: po pasje, švedski stol, tigrov most, popolnoma odprto itd. – ki v prostor prinašajo nove rešitve glede razporeditve pohištva in tudi celotne preureditve spalnice, ki jo je že davno povozil čas.

»V Ikei smo na misiji, da vsakodnevno navdihujemo ljudi, da živijo boljše življenje. To lahko najbolje naredimo z delitvijo idej o oblikovanju in z razmišljanjem izven okvirov,« so pojasnili v ameriški veji švedske Ikee.

V priročniku, ki je dosegljiv na Ikeini spleti strani, lahko radovedneži najdejo različne rešitve – na primer pod položajem »po pasje« lahko pregledajo skico spalnice, v kateri spi tudi pes. Kam postaviti pasjo posteljo, da bo čim manj v napoto? Pri položaju »popolnoma odprto« pa lahko občudujejo skico odprte omare, ki naj bi ponujala posebno zadoščenje ob pogledu na organizacijo oblačil brez napak.

Več si lahko ogledate v spodnjem videu: