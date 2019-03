Čas je za klimatske naprave s plinom R32 (difluormetan CH2F2)

Tudi proizvajalci stalno iščejo izboljšave in čim boljši kompromis med uporabnostjo in vplivom na okolje. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim vplivom na globalno segrevanje, če bi ušlo v ozračje. Zato že dve leti prodajamo klimatske naprave s plinom R32, ki ima v primerjavi s plinom R410A samo še tretjino vpliva na globalno segrevanje (GWP). GWP pri plinu R410A je 2088, pri plinu R32 pa 675.

Po letu 2020 se bodo v prenosnih, po letu 2025 pa tudi v drugih klimatskih napravah, ki vsebujejo do 3 kg polnitve F-plinov, lahko uporabljali samo plini z GWP pod 750. Potencialnim investitorjem že danes priporočamo vgradnjo klimatske naprave s plinom R32. Kemijske in fizikalne lastnosti plina R32 namreč prinašajo tudi do 20 % manjšo količino polnjenja klimatskih naprav in boljše učinke ogrevanja pri nižjih temperaturah okolja.

Nabor stenskih modelov klimatskih naprav MITSUBISHI ELECTRIC s hladilnim sredstvom R32 se je z letošnjo sezono še povečal; tako lahko ponudimo štiri različne stenske ter tudi kasetne in kanalske modele, in to v enojni in multi izvedbi, pri kateri na eno zunanjo povežemo različne notranje enote. Poleg visoko učinkovitih modelov MSZ-AP in MSZ-LN, s katerimi lahko učinkovito hladimo poleti in ogrevamo pozimi, letos na trg uvajamo novo serijo stenskih modelov MSZ-EF v treh barvah in serijo MSZ-HR. Ta med vsemi modeli s plinom R32 zagotavlja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno za uporabnike, ki prednostno potrebujejo hlajenje, ogrevanje pa le v prehodnih sezonah.

Nova serija MSZ-HR je najboljša izbira tudi, kadar primanjkuje višine za namestitev notranje enote, saj je stenska enota visoka le 28 cm. Na voljo so štirje modeli s hladilno močjo 2,5, 3,4, 4,2 in 5 kW, ki dosegajo visoko energijsko učinkovitost, pri hlajenju A++, pri ogrevanju pa A+. Delujejo zelo tiho, v najnižji hitrosti ventilacije je zvočni tlak notranje enote le 21 db(A). Opcijsko se lahko v enote vgradi Wi-Fi vmesnik, ki omogoča upravljanje in kontrolo delovanja na daljavo s pomočjo proizvajalčeve mobilne aplikacije MELCloud. Z enoto je standardno dobavljiv enostaven časovnik za nastavitev vklopa/izklopa, z uporabo mobilne aplikacije pa tudi tedenski časovnik. Stenske enote MSZ-HR25 in 35 je mogoče povezati tudi z zunanjimi enotami za multi izvedbo – MXZ-HA MULTI dvojček ali trojček.

