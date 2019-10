Razbijmo pet mitov o toplotnih črpalkah

Mit #1 Toplotna črpalka dobro deluje le v novih stavbah.

Toplotne črpalke, kakršna je Daikinova Altherma 3, odlikuje tolikšna moč, da je o njih zelo smiselno razmišljati tudi, kadar posodabljamo ali prenavljamo stavbo. Ne glede na to, kdaj je bila stavba postavljena, morda v šestdesetih, sedemdesetih ali osemdesetih letih prejšnjega stoletja, bo toplotna črpalka za vsako stavbo zagotavljala enako raven udobja. Toplotne črpalke Daikin Altherma odlikuje moderna tehnologija, zaradi katere boste prostore in vodo ogrevali bistveno bolj učinkovito, kot to opravijo tradicionalni plinski kondenzacijski grelniki.





Mit #2 Investiranje v nove tehnologije je preveč negotovo.

Tehnologija toplotnih črpalk še zdaleč ni nova, znana je namreč že več kot 100 let. Z več kot 90 leti izkušenj je podjetje Daikin danes vodilna znamka in proizvajalec tehnologije toplotnih črpalk tako za domove kot tudi za poslovne zgradbe. Daikinove nove toplotne črpalke Altherma 3 uporabljajo pameten algoritem, ki avtomatsko določi najbolj ekonomičen in energijsko učinkovit toplotni proces, s katerim boste prihranili na pameten in edinstven način. S pametnim programiranjem boste prihranili do 35 % več energije kot s klasičnim kondenzacijskim grelnikom, če pri tem upoštevamo kombinacijo cen energije, zunanje temperature in notranje ogrevalne opreme. Tudi če se zunanje temperature spustijo do –28 °C, bo s toplotnimi črpalkami Daikin vaš dom topel in udoben.





Mit #3 Toplotne črpalke ne morejo nadomestiti oljnih in plinskih grelnikov.

Sodobne toplotne črpalke R-32 so pravzaprav idealna rešitev pri prenovi in zamenjavi starih grelnikov. Toplotna črpalka Daikin Altherma je kompaktne zasnove, zato jo je lahko namestiti v manjši prostor, dodatna prednost je, da jo je mogoče nevidno vgraditi v obstoječe napeljave in radiatorje. Novo energijsko učinkovito toplotno črpalko si torej lahko privoščite, ne da bi bilo za to treba zamenjati celoten sistem.





Mit #4 Toplotne črpalke so požrešen porabnik energije.

To sploh ne drži. Zunanja enota toplotne črpalke Daikin Altherma črpa 75 % energije, ki je potrebna za ogrevanje, ohlajanje in toplo vodo, iz zraka, za preostalih 25 % se uporablja električna energija. Ker so toplotne črpalke visoko učinkovite, porabijo manj energije kot drugi sistemi, kar se odraža v manjši onesnaženosti in manjšem ogljičnem odtisu. Gledano na splošno so toplotne črpalke do okolja prijaznejše kot plinski, oljni in električni sistemi.





Mit #5 Toplotna črpalka ni učinkovita ob hudi zimi.

Ne glede na to, kako hladno je zunaj, Daikin Altherma 3 brezhibno deluje do –28 °C. Toplotna črpalka je primerna za nove napeljave in tudi za vgradnjo v obstoječe, mogoče pa jih je povezati tudi s talnim gretjem in radiatorji. Sistem se odlično sklada še z integriranim sistemom za ogrevanje vode, mogoče pa ga je priklopiti na samostojni rezervoar, kar omogoča, da bo topla voda vedno na voljo.