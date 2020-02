Vse več ljudi občuti tesnobo glede podnebnih sprememb, v novem poročilu ugotavlja Ikea. Raziskava, v katero je bilo vključenih 31 tisoč ljudi iz 30 držav, kaže, da čeprav se vsi zavedajo, da morajo skupaj za okolje narediti več, se kot posamezniki počutijo povsem nemočne. Kar 55 odstotkov pa se jih čuti motivirane, da bolje poskrbijo za okolje, v katerem bodo živele prihodnje generacije.

73 odstotkov vprašanih je priznalo, da jih podnebne spremembe močno skrbijo. Raven zaskrbljenosti se je v dveh letih povišala za pet odstotnih točk v 14 državah (s 66 % od leta 2017 na 71 % v letu 2019). Trije od štirih vprašanih staršev so izpostavili, da so njihovi otroci precej zaskrbljeni glede podnebnih sprememb.

Kaj motivira pri spreminjanju navad?

Raziskava je pokazala na povezavo z ravnijo izobrazbe anketiranca in občutkom zaskrbljenosti glede okolja. Bolj izobraženi so bolj v skrbeh in pripravljeni za akcijo. Pri spreminjanju navad jih motivirajo tri stvari: pozitivna vizija, ki izhaja iz pomoči za planet in prihodnje generacije, varčevanje denarja in pozitivne posledice njihovih dejanj.

Ljudje se sicer močno trudijo, da bi spremenili svoje navade. Med drugim reciklirajo odpadke, zmanjšujejo količino zavržene hrane in se izogibajo nakupovanju netrajnostnih produktov. V širšem smislu pa boj proti podnebnim spremembam stagnira, saj nima dovolj široke podpore, manjka več praktičnih nasvetov, težavo pa predstavljajo tudi višji stroški.

31.428 vprašanih

Raziskavo sta izvedli Ingka Group in GlobeScan. Potekala je pred spleta, v njej pa je sodelovalo 31.428 odraslih oseb, starejših od 18 let, iz 30 držav (Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Kitajska, Hrvaška, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Indija, Irska, Italija, Japonska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Južna Koreja, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo in ZDA).