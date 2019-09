Človekov najboljši prijatelj 2: Tudi mačke so navezane na svoje skrbnike

Večina odraslih mačk (65,8 odstotka) in mladičkov (64,3 odstotka) je pokazala navezanost na lastnika. V neznanem okolju so, ko so jih ponovno združili z njihovim lastnikom, pokazale enako zanimanje za človeka kot okolje. Manjši delež mačk, ki so sodelovale v raziskavi, se je odzval v skladu s prepričanjem, da mačke ljudi ignorirajo. So pa v neznanem okolju pokazale znake nelagodja s kratkimi in sunkovitimi gibi repa ter oblizovanjem.

»Mačke, ki niso samozavestne, se pogosto skrijejo ali pa dajejo videz, da jim ni mar za okolico. Dolgo časa je veljajo napačno prepričanje, da so vse mačke takšne. Večina svoje lastnike uporablja kot vir varnosti. Mačka je pri občutku varnosti odvisna od svojega lastnika,« je pojasnila vodja raziskave dr. Kristyn Vitale.

Mačkam pomagamo premagovati stres

Preizkus so izvedli v treh dvominutnih fazah. V prvi so mačko postavili v novo sobo brez lastnika. Ko se je ta v sobi pojavil dve minuti kasneje, je mačka s svojim vedenjem pokazala, da se ji je raven stresa znižala. Bolj samozavestne mačke so raziskovale sobo, a še vedno spremljale, kje je njihov lastnik. Nesamozavestne pa so se lastnika izogibale ali pa se ga pretirano »oklepale« oziroma mu sedele v naročju.

Po raziskavi so strokovnjaki lastnikom ponudili šesttedenski tečaj socializacije, s katerim naj bi vplivali na navezanost mačke na lastnika. Tečaj v primeru, ko je bila mačka že pred tem navezana na svojega lastnika, ni dal vidnih rezultatov. »Vzpostavljeni odnos med mačko in njenim skrbnikom ostaja stabilen skozi leta in se ne spreminja ne glede na posebne tečaje,« je poudarila Kristyn Vitale.

Človek kot vir udobja

»Navezanost je pomembno socialno vedenje. Naša raziskava namiguje, da so mačke odvisne od človeka. Njihova navezanost na skrbnika je fleksibilna, večina mačk pa ljudi uporablja kot vir udobja,« je še dodala vodja raziskave. Rezultati so bili objavljeni v glasilu Current Biology.