Lurvig: Nova Ikeina kolekcija za hišne ljubljenčke

Ste že slišali za mačje jame? To so posebne mačje postelje, ki so oblikovane kot brlog. Mačke se bodo v novi mehki postelji počutile varne, predvsem pa jim bo toplo in udobno. Postelje bodo odlična rešitev za dolge zimske dni, ko skozi okna posveti manj sončne svetlobe in se mačke zato ne morejo toliko sončiti kot poleti.

Za pse in mačke so oblikovali igralni tunel. Tunel je enostavno zložiti in pospraviti, kot tudi namestiti - denimo za potrebe pasjega igralnega poligona.

Pasje postelje so na volji v različnih velikostih in barvah. Transportne torbe, ki so lahko tudi postelje, pa bodo ustrezale vsem okusom. Primerne so tako za manjše pse kot mačke.

Najboljše iz kolekcije Lurvig pa je miniaturno pohištvo za hišne ljubljenčke, ki spominja na Ikeino pohištvo človeške velikosti. Svojemu hišnemu ljubljenčku boste med drugim lahko končno privoščili ležanje na kavču – miniaturnem, seveda.

V kolekcijo so vključili še sklede za hranjenje, povodce, podloge za hranjenje, krtače in druge pripomočke.