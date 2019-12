Zaradi gibanja na prostem so bili rezultati preiskav lastnikov psov boljši v primerjavi s tistimi, ki doma niso imeli psa. S tem so potrdili tudi znano dejstvo: »Na sprehod gremo lahko slabe volje, a se z njega nikoli ne bomo vrnili zlovoljni.«

V okviru projekta The Kardiovize Brno 2030 so izvedli raziskavo na populaciji srednje Evrope, vanjo pa je bilo vključenih 1769 ljudi, starih od 25 do 64 let. Od tega je bilo 44 odstotkov moških, ki nimajo srčno-žilnih obolenj. Raziskovalci so prostovoljce – razdeljene v dve skupini: lastniki psov in lastniki drugih malih živali ali brez živali – spremljali nekaj let, zbirali podatke o njihovem zdravju srca in ožilja, indeksu telesne mase, prehrani, fizični aktivnosti, krvnem tlaku, kajenju in ravni holesterola. 24,3 odstotka prostovoljcev je imelo psa, po rezultatih sodeč pa so manj kadili, bili fizično bolj aktivni, raven krvnega sladkorja je bila v mejah normale, dobrega holesterola pa več v primerjavi s tistimi, ki niso imeli psa. Rezultati so potrdili, da sta njihovo srce in ožilje v boljšem zdravstvenem stanju in imajo zato nižje tveganje za različna obolenja.

Raziskovalci so poudarili, da je najpomembnejši razlog za boljše rezultate pri lastnikih psov predvsem fizična aktivnost. Vsak, ki ima doma psa, ve, da ga bo moral vsaj enkrat ali dvakrat na dan peljati na sprehod. Prav tako ga čaka zgodnje vstajanje iz postelje in sproščujoč sprehod pred spanjem.

Pretekle raziskave so pokazale, da imajo lastniki psov, ki sprehajajo svoje hišne ljubljenčke, kar za tretjino več možnosti, da bodo dosegli raven fizične aktivnosti, primerne za njihovo starost. Raziskovalci pa so še ugotovili, da lastniki psov sprehodov ne vidijo kot zamenjavo za intenzivno fizično aktivnost. Zato ne pozabijo še na druge športe, ples in vrtnarjenje.

Druge raziskave kažejo, da sprehajanje psov koristi tudi starejšim. Daljših in bolj napornih sprehodov pa so deležne predvsem večje pasme.