Počlovečenje hišnih ljubljenčkov: Kaj prinaša hitra rast trga izdelkov in storitev

Novinarka britanskega časnika The Guardian je obiskala poseben luksuzni hotel za mačke. Kosmatinke lahko v svojih hotelskih sobah uživajo v čudovitem razgledu, najbolj mehkih blazinah in hrani, ki jo zanje pripravlja kuharski šef. Poleg neprestane strežbe pa lastniki svojim mačkam lahko privoščijo še obisk spa-ja, kjer je na voljo vrsto masaž in neg (med drugim tudi borovničeva obrazna maska). Hotel Lawlor Cat se je odprl leta 2016 in ima 23 apartmajev. Nekateri lastniki so nad hotelom tako navdušeni, da si dopust uredijo le, če so prepričani, da bo njihova mačka v tem času imela na voljo sobo.

Poleg hotelov, najboljše hrane, igrač in nege je hišnim ljubljenčkom na voljo vse več tehnologije, s katero jih lastniki lahko zabavajo ali nadzorujejo na daljavo. Ponujajo tudi posebne sprostitvene komore, kjer mačkam ali psom predvajajo pomirjajočo glasbo in jih v toplih dnevih hladijo s posebnimi ventilatorji.

Zdravilo za osamljenost

»Hišni ljubljenčki nas imajo brezpogojno radi in nas tolažijo. V težkih časih nanje projiciramo svoje kvalitete in čustva, zato da bi se sami počutili bolje in manj osamljene,« je za The Guardian pojasnila britanska psihoterapevtka Corrinne Sweet. V Veliki Britaniji narašča število gospodinjstev, v katerih živi samo ena oseba, vse več ljudi pa dela od doma, zato so hišni ljubljenčki odlična rešitev za zmanjšanje občutka osamljenosti. »Fenomen vse večjega počlovečenja živali kaže na dejstvo, da se počutimo vedno bolj osamljene,« je dodala Sweetova.

Rast prodaje pasjih in mačjih postelj je bila na Amazonu v preteklem letu 107-odstotna, prodaja pasjega piva in vina pa kar 260-odstotna. »Lastniki bi s svojimi hišnimi ljubljenčki delili prav vse: sproščujoče pitje piva po službi, prigrizke med filmskih večerom, poroke, zajtrke itd.,« je pojasnila Sweetova.





Zlata pravila

Največ hišnih ljubljenčkov imajo milenijci, ki zaradi razmer odlagajo ustvarjanje družine in živali vidijo kot svoje »prve otroke«. Britanska veterinarska zveza pa kljub vedno večji ponudbi opozarja, da imajo živali drugačne potrebe kot ljudje. »Zlata pravila skrbi za živali so preprosta: hranite jih s kakovostno prehrano in jim omogočite dovolj prostora za gibanje; ne povzročajte jim trpljenja; omogočite jim, da se vedejo tako, kot je v njihovi naravi,« so sporočili z Britanske veterinarske zveze. »Pretirano počlovečenje, hranjenje s človeško hrano in ravnanje z njimi, kot da so modni dodatki, je škodljivo in živalim povzroča trpljenje,« so še opozorili.

