Škotski terier pristal na seznamu ogroženih pasem

Britanska organizacija za zaščito psov The Kennel Club je škotske terierje uvrstila na seznam »ogroženih pasem«, saj so v lanskem letu registrirali zgolj 438 mladičkov omenjene pasme. Pred šestdesetimi leti je bila slika v Veliki Britaniji precej drugačna, saj je bilo na leto registriranih vsaj tisoč kužkov pasme škotski terier. »Če pasma nima slavne osebnosti, ki bi bila navdušena nad njo, potem počasi potone v pozabo. Danes ni nikogar, ki bi mu bili škotski terierji pri srcu,« so pojasnili v organizaciji.

Škotski terierji so se pojavili v 16. stoletju, ko so jih na kmetijah v Škotskem višavju uporabljali za lov na podgane, lisice in jazbece. Kasneje pa so postali družinski psi. Vzreditelj Stuart Plane, ki se je s škotskimi terierji ukvarjal več kot 40 let, jih je opisal kot: »Izredno ljubeče, zveste in vredne zaupanje. Šli bodo tja, kamor boste želeli vi: na sprehod, v hribe, na izlet z avtom ali čolnom. Niso pa neprestano v naročju.« So dobri psi čuvaji, saj zelo glasno lajajo in imajo velike zobe, vendar ne grizejo. Dobro se razumejo tudi z otroki, je poudaril Plane.

Irski rdeči beli seter je na seznamu ogroženih pasem že dolgo časa, lani so registrirali samo 51 mladičkov. Tudi staroangleški ovčar (bobtail), mehkodlaki pšenični terier, parson russell terier, bulmastif, otterhound, suseški španjel, skye terier in kodrasti prinašalec niso več priljubljene pasme.