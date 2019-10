Slash: Toy koder, ki je slovenskim odbojkarjem prinesel srečo

Slash je ljubljenček pomočnika selektorja slovenske reprezentance, rodil pa se je na igrišču in tam tudi odrasel. Alfredo Walter Martilotti je velik ljubitelj psov in prepričan je, da je toy koder igralcem res prinesel srečo, vendar ne tudi zmage – saj ga na dveh tekmah ni bilo v dvorani, pa so kljub temu slavili. Prikupen kosmatinec ima celo svoj profil na Instagramu.









O pasmi

Toy kodri veljajo za majhno pasmo, so primerni za fizično manj aktivne ljudi, družine z majhnimi otroki in starostnike. Koder je – ne glede na velikost – graciozen, ponosen, topel in prijazen pes, ki je visoko učljiv. Odlikujejo ga zaupljivost, ljubeznivost in močna navezanost na lastnika. Je odličen družinski pes. Od vseh različic – obstajajo še pritlikavi, srednji in standardni kodri – toy koder velja za tistega, ki največ laja.

Koder se dobro razume z drugimi živalmi, sploh psi in mačkami. Njegov lovski nagon je sicer močen, a ob pravilni socializaciji, bo zlahka obvladljiv tudi na sprehodih. Z otroki se bo dobro razumel, čeprav velja previdnost, saj bi otroci toy kodra zaradi majhnosti nenamerno lahko poškodovali. Zaradi inteligence z vzgojo kodrov ne bo nobenih težav – niti pri manj izkušenem lastniku. Užival bo v vseh aktivnostih, če bo le imel občutek, da je v središču pozornosti.

