Izčiščeno po portugalsko

Stara vaška hiša z značilno lokalno arhitekturo je bila pred prenovo v zelo slabem stanju, saj je bila vrsto let zapuščena. Arhitekti iz studia Pereira Miguel Arquitectos so se lotili prenove z vsem spoštovanjem do stavbe, njene zgodovine in lokalne arhitekture. Ohranili in osvežili so zunanjo podobo hiše, zunanji dostop do zgornjega stanovanja (sestavljena je namreč iz dveh manjših stanovanjskih enot) in dva notranja atrija, ki tovrstnim hišam dajejo svojevrsten čar.

Fasada v pastelnem odtenku z zelenimi okenskimi okvirji pritegne pozornost, a se zliva z drugimi starimi hišami v ulici, tudi te so že originalno pisano obarvane.

Pritlično stanovanje ima vse prostore v enem nadstropju, med tem ko ima drugo stanovanje spalnico v mansardnem delu.

Notranjost so popolnoma prenovili in očistili odvečnih elementov. Stene so odeli v bele in sive odtenke, prav tako ti dve barvi prevladujeta pri pohištvu. Glavni barvni poudarek in pečat stanovanjema dajejo keramične ploščice s tradicionalnimi vzorci, ki se iz atrijev nadaljujejo v notranjost obeh stanovanj. Oba atrija so očistili odvečnih elementov in jih na novo popleskali v odtenku fasade, ki se ujema tudi s talno keramiko. Prav ti notranji atriji dajejo starim hišam na Portugalskem poseben čar in dodaten zunanji prostor v vročih poletnih dneh.