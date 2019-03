Prenovljeno staromeščansko stanovanje

"Lastnika stanovanja, ki sicer živita v Londonu, sta s prenovo želela ohraniti dušo prostora, a hkrati doseči čim boljši preplet starega z novim," pojasnjujeta arhitektki Erika Šinkovec in Sanja Zvonković. Želela sta si večji dnevni prostor s kuhinjo in jedilno mizo v osrednjem delu stanovanja ter ločeno spalnico z veliko garderobno omaro. Tako sta arhitektki ohranili obstoječe gabarite spalnice, ki je s prenovo postala le bolje izkoriščena.

Poudarek na bivalnem prostoru

Preostali del stanovanja je po besedah sogovornic zahteval tehten premislek, kako ga čim bolje izkoristiti in kako v skupnem prostoru zasnovati kuhinjo, jedilnico, dnevni kotiček in predsobo. "Z rušenjem obstoječih nenosilnih sten in pametno zasnovo notranje opreme nama je uspelo v prostor umestiti vse, kar sta naročnika želela. Kljub dobri izkoriščenosti prostora na majhni kvadraturi – 50 kvadratnih metrov – pa prostor ni preveč zaprt in neprehoden," pojasnjujeta arhitektki in dodajata, da so z rušitvijo predelnih sten hodnik odprli v dnevni prostor. Z umestitvijo pregradne omare sta vzpostavili manjši vhodni prostor, ki zagotavlja urejeno stanovanje z vizualno ločeno garderobo. "Z oblikovanjem niše smo zagotovili možnost hitrega obešanja, lažjega obuvanja ter odlagalno površino ob prihodu ali odhodu iz stanovanja. Manj dostopne omarice pod stropom smo zasnovali za shrambo za potrebe kopalnice, saj ta zaradi majhne kvadrature ne omogoča dovolj shranjevalnih površin. V vhodnem delu smo tudi na slepo stranico omare umestili veliko ogledalo, ki vizualno poveča prostor in zmehča prehod na kuhinjske elemente," še pravita arhitektki.

Kuhinja v rustikalnem slogu

Lastnika sta si želela večjo in funkcionalno kuhinjo z otokom. "To nam je uspelo zasnovati z vzpostavitvijo pregradne omare, ki služi kot kuhinjski element s hladilnikom in večjo shrambo. Delovno površino smo oblikovali v obliki črke L, ki se zaključi z delovnim otokom kot središčem dnevnega prostora. Ker se pult lomi pod nepravim kotom, smo slepi kot izkoristili za vgradne police," sta še povedali arhitektki Erika Šinkovec in Sonja Zvonković. Kuhinja je zasnovana v rustikalnem slogu v svetlo sivi barvi s črnimi ročaji in pultom, izdelanim iz cenovno ugodnega ultrapasa v imitaciji marmorja. Na mestu, kjer sta bili prej kuhinja in peč, je zdaj utiliti s pralnim strojem, obstoječo lončeno peč so se odločili odstraniti, saj je zavzemala preveč prostora.

Prav tako so ohranili gabarite obstoječe zelo majhne kopalnice in jo popolnoma izkoristili. Namesto kadi sta zdaj v kopalnici prha in večja omarica z umivalnikom.

Omare hkrati tudi predelne stene

Večina pohištva je narejenega po meri. Tako so po celem stanovanju omare od tal do stropa. Zanje so se po besedah arhitektk odločili zaradi same zasnove stanovanja, saj omare ustvarjajo prostor namesto sten. Na ta način so tudi izkoristili višino stropov, hkrati dobili majhno tlorisno površino omar in dober izkoristek za shranjevanje.

Tudi v spalnici so se odločili za omaro do stropa, ker je bila to edina možnost večje shranjevalne površine v tem prostoru, hkrati pa omara deluje kot zaključek prostora oz. stena.

Ohranili star hrastov parket

Prenova stanovanja je obsegala tako zamenjavo vseh inštalacij kot tudi oken. Obnovili pa so zelo lepo ohranjen star hrastov parket, v kuhinji in na hodniku pa tla obložili z novo keramiko. "Poleg parketa, ki daje stanovanju poseben čar, smo ohranili in izpostavili tudi opečnati steni v jedilnem kotu in spalnici. Ko smo preverjali obstoječi material sten, smo ugotovili, da je opeka v zelo dobrem stanju, zato smo se odločili, da jo obnovimo, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev," pojasnjujeta sogovornici.

Bele stene in sivo pohištvo

Za stanovanje je bila izdelana barvna študija. Lesen del pohištva je v celoti furniran z naravnim hrastom. "Leseni dodatki lepo dopolnjujejo osnovno rahlo sivo barvo omar, kar poudarja rustikalno moderno zasnovo stanovanja. Velikokrat v podobnih primerih zasledimo stene v sivi barvi in belo pohištvo, mi smo se odločili ravno nasprotno, saj je stanovanje slabo osvetljeno z dnevno svetlobo in nismo želeli z barvanjem sten dodatno zatemniti prostor. Bela barva po stenah, vidna opeka, sivo pohištvo in črni dodatki lepo zaokrožijo celotno podobo stanovanja," pravita arhitektki.

Starim elementom so z notranjo opremo, izdelano po meri, dodali pridih sodobnosti. Dodatno so prostor popestrili z izborom svetil, od visečih do vgradnih. Za dodatno svetlobo v predprostoru so vgradili matirana steklena vrata. Kopalnico in kuhinjo pa so popestrili z armaturami in dodatki v črni barvi. Ostale barve v prostoru so v nevtralni beli in sivi barvi z dodatkom lesnega dekorja.

"Prenove naju že dolgo zanimajo, zato sva rekla, da poskusiva še midva. Iskala sva nepremičnino v mestnem jedru z elementi starih meščanskih stanovanj, ki bi jo temeljito prenovila in posodobila, a hkrati ohranila nekaj izvirnih elementov, ki bodo dali stanovanju dušo. V našem primeru so bili to star parket, visoki stropi, okna," pravita lastnika stanovanja, ki sta si med drugim želela tudi opečnato steno, kakršnih je v Angliji, kjer živita, veliko. V kombinaciji s pravo osvetlitvijo in lesom, kot sta še povedala, pričarajo posebno vzdušje. A ljubezen do opek je verjetno tudi posledica dejstva, da je lastnica arheologinja in jih je v Londonu izkopala in preučevala že na tone.