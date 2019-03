VIDEO: Najbolj priljubljena barva na svetu

To je bogat sivkasto moder odtenek, ki je po besedah arhitektke Nine Štajner na področju oblikovanja prostora vedno aktualen. Po njenih izkušnjah se odlično obnese tako v vlogi osnovne barvne podlage kot dramatičnega poudarka, je barva, ki se je ne moreš naveličati. "To je barva, ki dopušča nešteto možnosti in veliko svobode pri kombiniranju ter navdihuje. Primerna je tako za oblikovanje interierjev, slikanje kot tudi za vsakdanja oblačila," je povedala arhitektka, ki je za to priložnost naredila tudi tri slike z odtenki modre in so del "modrega kotička", kjer je na razstavnem prostoru podjetja JUB na sejmu Dom v živo (na steni in s pohištvom ter dodatki) predstavljena omenjena barva.

Barva za razmislek

Po besedah arhitektke ta barva vabi k razmisleku o trajnostnem načinu bivanja in o prihodnosti našega modrega planeta. "Zelo rada jo uporabljam v svojih projektih interierjev, ker se odlično obnese v kombinaciji tako s toplimi barvnimi toni in teksturami, na primer z lesom in s pleteninami, kot tudi s hladnimi belimi odtenki in materiali, kot sta marmor in medenina," je še povedala Štajnerjeva. V svetlejši različici je lahko kot osnovna barvna shema v prostoru, v temnejši pa kot močan poudarek ali v kombinaciji s črno-belo grafično barvno zgodbo.

!!galerija!!





Modro nebo in morje

Modro barvo so že večkrat razglasili za najbolj priljubljeno barvo v svetovnem merilu. Različne ankete in raziskave, ki so jih v zadnjih desetletjih naredili med uporabniki, so na vprašanje, katera je vaša najljubša barva, dale odgovor modra. Na primer, psihologa Stephen E. Palmer in Karen Schloss z univerze Berkeley v Kaliforniji, ki se med drugim ukvarjata tudi s psihologijo barv, sta v eni od svojih študij pojasnila, da izbor najljubše barve ljudje ponavadi povezujemo z naklonjenostjo do stvari in predmetov v tej barvi. Modro barvo ljudje najpogosteje povezujemo z modrim nebom in morjem. Iz tega po njunem mnenju sledi pozitivna naklonjenost k modri barvi.

Izbran globok moder odtenek z nepričakovanim sivkastim podtonom po besedah Štajnerjeve spominja na modrino razburkanega oceana, nevihtno nebo ali košaro svežih borovnic ter vabi k razmisleku o trajnostnem življenjskem slogu ter prihodnosti našega planeta. "Modrina deluje sproščujoče in v ljudeh vzbuja prvinske občutke, hkrati pa spodbuja domišljijo ter velja za barvo inteligence in samozavesti," še pravi arhitektka, ki je študirala na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in tehnični univerzi v Pragi, zdaj pa v glavnem snuje zanimive interierje.

Družba JUB, ki je izdala tudi katalog Barvni trendi 2019, v letošnjem letu obeležuje dve okrogli obletnici: 100-letnico imena JUB in 50 let blagovne znamke Jupol.