Arhitekturni izziv: Majhna kopalnica v mansardi

Problem

Obstoječi kopalnici je namenjen majhen pro­stor v mansardi. Del stropa se prevesi in odpre proti zunanjosti s strešnim oknom, okoli katerega se kljub zračenju in zbiralnikom vlage nabira plesen. Lastniki si želijo svetel in funkcionalen prostoru z breznivojsko prho.

Rešitev





Pri prenovi se je pomembno osredotočiti na reševanje perečih težav, hkrati pa moramo paziti, da s posegi ne povzročimo novih. Plesen okoli strešnega okna najverjetneje nastaja zaradi nepravilne vgradnje okna, kar je treba sanirati. Svetujemo tudi, da se vgradi ventilator, ki bo omogočal zračenje v času, ko strešno okno ne more biti odprto.

Iz prostora je treba odstraniti raznoliko keramiko. Svetujemo obdelavo sten in tal z dekorativnim betonom, ki je vodoodporen material, a nima stikov oz. fug kot keramika, kar olajša čiščenje. Takšne površine sten in tal tvorijo enoten, svetel prostor, ki je odlična podlaga za nadgradnjo s sanitarnimi in pohištvenimi elementi ter tudi z dekorativnimi vsakodnevnimi potrebščinami, kot so brisače, držala za zobne ščetke, dišave, sveče in podobno.

Ob vhodu je tanek kopalniški pult z umivalnikom in ogledalom, na katero je montirana podometna armatura. Na najnižjo steno pod oknom smo umestili niz plitvih omaric, v katerih se skriva tudi kotliček viseče WC-školjke. Omarice se končajo s klopjo v predelu prhe, ki omogoča odlaganje oblačil oziroma olajša preoblačenje. Za vhodnimi vrati je steklena stena, za katero je prha s prelivno talno kanaleto. V steno v tem predelu se lahko izdolbe tudi niša za odlaganje mila. V prostoru predlagamo vgradnjo električnega talnega ogrevanja, če to ni mogoče, se lahko nad klop umesti letveni radiator.