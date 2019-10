Jesensko čiščenje še pomembnejše od spomladanskega

Obrišite radiatorje

Ob začetku kurilne sezone moramo z mokro krpo obrisati radiatorje. Prah na radiatorjih v kombinaciji s toplim zrakom lahko napoveduje težave z dihali. Radiatorjev se vedno lotimo z mokro krpo in ne metlico za prah, saj bomo na takšen način ujeli največ prahu.

Radiatorje moramo obrisati na začetku kurilne sezone in v času božiča, svetujejo na spletni strani realhomes.com.

PREBERITE ŠE: Nova gospodinjska opravila v času prehladov in gripe

Čiščenje oken in pranje zaves

Umazana okna bodo v prostore prepustila manj sončne svetlobe, na njih pa se bo nabralo več kondenza, ko se bodo temperature zunaj še bolj spustile. Okna očistite s čistilom ali alkoholnim kisom pred začetkom ali takoj na začetku kurilne sezone. Enako velja za zavese, na katerih se je med poletjem nabralo kaj nekaj prahu.

Zavese bi morali oprati vsaj dvakrat jeseni in pozimi.

Očistite preproge

Poleti se s preprogami najbrž niste ukvarjali, če imate doma hišnega ljubljenčka, je zato nujno, da jih jeseni dobro očistite. Če vlakna v preprogi niso zahtevna, jih lahko očistite s posebnimi čistili in dobro posesate, sicer se obrnite po pomoč k strokovnjakom.

PREBERITE ŠE: Da bo preproga zdržala več generacij

Pospravite in očistite zelo obremenjene prostore

Jeseni več pozornosti med čiščenjem namenite hodnikom. Zaradi spremenljivega vremena so tla pogosto vlažna ali blatna, poleg tega je na hodniku ogromno predmetov, ki se jih dotikamo z neumitimi rokami. Obrišite vse kljuke na vratih, posesajte in pomijte tla, stopnice in obešalnike za jakne in plašče. Ne pozabite na kotiček, kamor odlagate svoje ključe.

Čiščenja hodnika in kuhinje se lotite vsak teden.

Redno menjajte posteljnino

Ker boste jeseni v prostore spustili manj svežega zraka kot poleti, morate posteljnino redno menjati in prati pri višji temperaturi. Zdaj je odličen čas za nenadzorovano množenje pršic.

PREBERITE ŠE: Alergija na pršice: najprej se je treba znebiti lovilcev prahu

Poletno posteljnino operite in pospravite, jesensko in zimsko pa operite in uporabite. Ko boste posteljnino poleti ponovno zamenjali za tanjšo, jo morate prej oprati.





Operite in pospravite poletna oblačila

Čas je, da operete in pospravite vsa poletna oblačila. Pospravite jih nekam na suho in zaščitite pred prahom. Preden jih boste ponovno oblekli, je dobro, da jih še enkrat operete.

Čiščenje stranišča in umivalnikov

Stranišče in umivalnik morate dobro očistiti vsaj enkrat na teden. Jeseni, ko razsajajo prehladi in viroze, jim posvetite več pozornosti. Če je možno, stranišče očistite s krtačo po vsaki uporabi.

Očistite pečico

Prihaja sezona peke peciva, zato je pomembno, da je pečica čim bolj čista. Na takšen način se boste izognili vonju po zažganem, piškoti pa bodo imeli dober okus.

PREBERITE ŠE: VIDEO: Čiščenje pečice

Operite mačje in pasje postelje

Jeseni in pozimi morate redno prati tudi mačje in pasje postelje. Operite jih vsaj enkrat na mesec.

Pogosto očistite predmete, ki jih imate veliko v rokah

S čistilnimi robčki ali vlažnimi krpami redno brišite daljinske upravljalnike, stikala za luči, kljuke, tipkovnice, pametne telefone, jedilne in pisalne mize.