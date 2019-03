Najbolj učinkovit način organiziranja lego kock

Kocke naj organizirajo otroci

Shranjevanje in organiziranje lego kock po setih, ki ste jih kupili v trgovini, naj bi zatiralo otroško ustvarjalnost. Chris Steininger je za spletno stran ameriške gospodinje Marthe Stewart zato svetoval, naj imajo pri organizaciji glavno besedo otroci. Ker obstaja toliko možnosti za sestavljanje, je tudi ogromno možnosti za pospravljanje. Chris opozarja, da pravega načina organizacije kock ni.

Po setih ali ne?

Pri otroku (ali sebi, če ste vi tisti, ki se najraje igrate z lego kockami) določite, kakšen tip sestavljavca je. Chris določa tri tipe: prvi sestavi in razstavi; drugi sestavi, podre in ponovno sestavi ali sestavi drugače; tretji pa sestavlja po svoje in si igro izmišlja sam. Pri prvemu tipu je kocke najbolje pospravljati in organizirati po setih, pri drugemu pa jih lahko mešamo. Pri tretjemu tipu shranimo celotno konstrukcijo, s katero se bo lahko igral prihodnjič.

Če v gospodinjstvu živi več oseb, ki se igrajo z lego kockami na različne načine, pa organizacijo prilagodimo vsem tipom. Del igralnice naj bo namenjen razstavi sestavljenih setov in pospravljenih skupaj, v drugem delu naj bodo kocke iz različnih setov zmešane.

Prednosti organiziranja po barvah in tipu

Če lego kocke organiziramo po barvi, velikosti in tipu, potem med igro otrok zelo hitro najde tisto kocko, ki jo potrebuje. Figure lahko shranjujemo skupaj, kot tudi kocke, iz katerih bomo sestavili drevo ali avtomobil. A Chris opozarja, da takšen način organiziranja kock ni primeren za vsakega. Nekateri namreč radi brskajo po škatli in občutijo veselje ter srečo, če med številnimi kockami najdejo prav tisto, ki so jo iskali. Lahko pa se med iskanjem celo premislijo in se raje lotijo česa drugega – prav zaradi različnih kock, na katere so naleteli med brskanjem.

Prozorne plastične posode

Za shranjevanje lego kock so najbolj primerne prozorne plastične posode. Za organiziranje po barvi, velikosti in tipu so primerne tudi plastične torbe in kovčki za shranjevanje orodja. Vsako škatlo s kockami lahko tudi označimo. Steininger pa svetuje, da nekaj kock pospravimo v stekleno skledo, ki jo postavimo na jedilno mizo. Tako bo tudi čakanje na kosilo lahko zelo ustvarjalno.

Vzdrževanje

Lego kock ne smemo izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. Redno jih moramo tudi čistiti (s toplo vodo in milnico). Kako pogosto jih bomo čistili, je odvisno od uporabe, pojasnjuje Chris. Po kakšni rojstnodnevni zabavi ali obisku, kjer se je več otrok dotikalo kock, je čas, da jih namočimo v topli vodi z nekaj milnice in pred novo uporabo dobro posušimo.

