Raziskava, objavljena v glasilu Animal Cognition, je spremljala, ali bodo psi, stari od 1,5 do 14 leta poskušali »naplahtati« ljudi, ki jim niso všeč. Izkazalo se je, da so psi sposobni zavajanja, s katerim dosežejo tisto, kar si močno želijo.

Preizkus s škatlami in prigrizki

V prvem koraku preizkusa so raziskovalci najprej določili, kateri prigrizek ima določen pes najraje. Nato so vsakemu predstavili tri škatle: v eni je bil najboljši prigrizek, v drugi malo manj ljubi prigrizek, tretja je bila prazna. Psom sta ukaz »pokaži hrano« velevali dve gospe – ena prijazna in ena sebična.





Prijazna gospa je, ko je pes prinesel škatlo z najljubšim prigrizkom, to odprla in psa nagradila. Druga je škatlo odprla, vzela prigrizek in ga spravila v žep. Nato se je pes vrnil k svojemu lastniku, ki je izrekel enak ukaz in nagradil psa s prigrizkom v škatli. Če je bila škatla prazna – ker je prigrizek vzela sebična gospa – pes ni dobil ničesar.

Psi so tako dobili možnost posebne taktike, s katero bi zavedli sebično gospo. Rezultati so pokazali, da so psi prijazni gospe v 80 odstotkih primerih prinesli škatlo s svojim najljubšim prigrizkom. Sebični gospe pa so škatlo z najljubšim prigrizkom prinesli le v 20 odstotkih primerih.

Niso povsem nesebični

Psi so tako našli način, kako »zavesti« sebično gospo in poskrbeti, da bodo še vedno dobili svoj najljubši prigrizek. Raziskovalci menijo, da to seveda ne pomeni, da psom ne smemo več zaupati. Še vedno so zvesti in lojalni, a vseeno niso povsem nesebični.