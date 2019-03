Ni le lep, temveč ima rad tudi živali

Evan Antin je imel že od malega rad živali, saj je odraščal v Kansasu, kjer imel ogromno stika z naravo. »Sedel sem ob potoku in opazoval želve, kače in žuželke,« je dejal v intervjuju za revijo Forbes. Čeprav je bil sprva osredotočen na šport, se je nekega dne znašel na predavanjih zoologije in njegova strast do živali je bila ponovno obujena. »Mislil sem, da bom postal zdravnik, a imam živali preveč rad,« je dodal.

Tudi na potovanjih, na katere se odpravi v svojem prostem času, rad priskoči na pomoč živalim, ki jo potrebujejo. »Veterinar sem, ko potujem po jugovzhodni Aziji, srednji in južni Ameriki in Afriki. Takrat se ljudem vedno predstavim kot veterinar in vprašam, če potrebujejo pomoč. S seboj vedno nosim svoj zdravniški kovček,« je pojasnil Evan.

Privlačen veterinar pa ni zgolj predan zdravju živali, temveč je tudi podjeten. Med drugim je ustanovil blagovno znamko Happy Pet, v okviru katere prodaja naravno kozmetiko za pse in deodorante.

Poglejte, kaj Evan svetuje glede skrbi za hišne ljubljenčke prek spleta: