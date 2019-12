Poleg obiskov, ki ga lahko spravljajo v stres, ga v času praznikov pogosteje tudi samega puščamo doma. To lahko sproži ločitveno stisko, ki jo lastnik pogosto spregleda, saj se kuža vede povsem normalno, ko so vsi družinski člani doma. Kaj pa se dogaja, ko je pes sam?

Spremenila se bo vaša rutina, ne pa tudi urnik vašega psa

Kadar bomo dalj časa odsotni, pomislimo na hišnega ljubljenčka in prosimo soseda ali kakšnega sorodnika, da psu nameni več pozornosti. Sprehodi naj bodo daljši, predvsem pa naj se ne spremeni rutina, na katero je navajen.

Če psa pustimo doma samega več, kot je navajen, mu bo postalo dolgčas, počutil se bo osamljenega, čakanje na malo ali veliko potrebo pa bo naporno. V primeru hude ločitvene stiske strokovnjaki svetujejo, da psa na našo odsotnost privadimo postopoma. Začnemo s pol ure in nato odsotnost postopoma podaljšujemo, navajajo v reviji K9.

Spremljajte znake ločitvene stiske

Raziskave kažejo, da ima kar osem od desetih psov težave, ko jih pustite same doma. Polovica od tistih s težavami teh nikoli ne pokaže, zato lastnik lahko znake hitro spregleda. Najbolj očitni znaki so: lajanje, uničevanje stvari, opravljanje male in velike potrebe na tla. Skriti znaki pa so: hoja brez cilja, prekomerno lizanje ali grizenje lastnih udov.

Psa naučite, da ni nič narobe, če ostane sam doma

Lastnik naj najprej ugotovi, kaj psu povzroča težave, ko ostane sam doma. Je to morda premalo mentalne stimulacije, ki vodi v uničevanje stvari, ali morda hrup in neznani zvoki, zaradi katerih laja?

Psa lahko na samoto naučimo v petih korakih, navajajo na RSPCA



1. korak: Psa spodbudimo, da nekaj časa ostane na svoji postelji, ko smo mi doma. Nagradimo ga za mirno ležanje na postelji.

2. korak: Psu ukažite, naj sedi ali leži na mestu, medtem ko se vi počasi umikate. Vrnite se in ga nagradite.

3. korak: Prejšnji korak nadgradite tako, da razdaljo povečujete in čas vrnitve podaljšujete. Če vas pes ne počaka na mestu, ampak vas poišče, ga ne nagradite, vendar ga ne kaznujte. V tem primeru ponovite 2. korak.

4. korak: Ko psu ukažete, naj vas počaka na svojem mestu, zapustite sobo. Nato zaprite vrata za sabo in podaljšujte čas svoje odsotnosti. V nadaljevanju se v sobo vračajte po različno dolgih odsotnostih.

5. korak: Ko boste prišli do točke, ko bo vaš pes lahko eno uro sam in ne bo imel pri tem nobenih težav, čas svoje odsotnosti začnite postopoma podaljševati.

Pripravite se na izredne dogodke

Včasih se načrti spremenijo, ali pa pač obtičite v gneči, zato je pomembno, da imate dobro izdelan krizni načrt. Če ste psa doma pustili za dalj časa, zavedate pa se, da je čas za opravljanje potrebe, prosite soseda, če bi lahko v primeru vaše odsotnosti preveril, ali je z vašim kosmatincem vse v redu in ali mora nujno opraviti potrebo.

Ker je v času praznikov dovoljena uporaba pirotehnike, se morate pripraviti na dejstvo, da bo stiska pri psu večja. Zaradi pokanja morda ne bo hotel ven in bo potrebo raje opravil kar na tleh v stanovanju. Če bo ponoči sam, zunaj pa bo pokalo, najbrž tudi izredno dosledna vzgoja ne bo pomagala pri boljšem počutju. Zato bodite razumevajoči, svojemu hišnemu ljubljenčku pa posvetite kar se da veliko pozornosti.

