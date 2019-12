Od leta 1936 Lego pri proizvodnji svojih plastičnih kock uporablja ABS plastiko (akrilonitril butadien stiren). Material je trden, ima sijaj in ga je moč mešati z različnimi barvnimi pigmenti. Ker je plastika izjemno obstojna, pri sestavljanju slišimo klik, tudi če so kocke stare več kot 50 let. Vendar pa ABS plastiko pridobivajo iz petroleja. Lego je zato leta 2015 oznanil, da bo do leta 2030 vse svoje produkte naredil trajnostne. Največji izziv, s katerim se srečujejo zdaj, je najti material, ki bo imel podobne karakteristike.

Družba Lego je naredila že veliko korakov k bolj zeleni prihodnosti. Povezala se je s svetovnim skladom za zaščito divjih živali (WWF), sodeluje pri akcijah za boj proti podnebnim spremembam in je v svojih obratih zmanjšala emisije ogljikovega dioksida. Prav tako vlaga denar v elektrarne, ki proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije.

Leta 2019 pa so predstavili nov paket kock, ki so narejene iz polietilena, pridobljenega iz sladkornega trsa. »Vsi Lego seti, ki vsebujejo drevesa, liste in grme, so narejeni iz plastike rastlinskega izvora,« so pojasnili na Legu.

Naročite lahko mini repliko svoje hiše



Oblikovalka Shari Austrian po naročilu sestavi hiše iz Lego kock in vam jih pošlje po pošti. Vendar pa so cene za pomanjšane domove vrtoglave. Za pomanjšano verzijo hiše, ki v naravni velikosti meri 180 kvadratnih metrov, boste odšteli kar 2255 evrov. Če menite, da mati dveh otrok s hišami ogromno zasluži, se motite. Sama mora namreč najprej kupiti kocke, nato pa porabi še precej časa, da ji uspe sestaviti točno takšno hišo, kakršno vidi na fotografiji ali načrtih.



Shari se je poslovne ideje domislila med opazovanjem svojih otrok med igro. Ko je naredila prvo repliko hiše, je bila presenečena nad svojimi sposobnostmi. Družina ji je svetovala, naj odpre svoje podjetje Little Brick Lane. Za repliko ene hiše potrebuje vse od osem do 12 tednov, pri svojem delu pa je izredno natančna.

