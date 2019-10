Anketa: Tisti, ki postiljajo svojo posteljo, bolje spijo in se večkrat ljubijo

V anketo je bilo vključenih 2000 vprašanih. Tisti, ki so vsako jutro postlali svojo posteljo, so bili bolj jutranji tipi (prej zaspijo, zgodaj se zbudijo, tisti, ki je niso, pa bolj večerni (zjutraj so bolj zaspani, zvečer dlje bedijo). Prvi so se zbudili 16 minut prej kot drugi – in večinoma niso uporabljali tipke za nastavitev dremeža. Tisti, ki so posteljo pustili razmetano, so priznali, da njihov spanec ni tako osvežilen – čeprav je raziskava nazadnje pokazala, da spanec pri obeh skupinah traja v povprečju šest ur in pol.

Tisti, ki so zjutraj pospravili svojo posteljo, so večinoma delali v zdravstvu ali v tehnološkem sektorju, opisali pa so se kot pustolovski, samozavestni, družabni in zahtevni. Tisti, ki so posteljo pustili razmetano, so delali v poslovnem svetu ali financah, opisali pa so se kot sramežljivi, muhasti, radovedni in sarkastični. Prvi so pogosto poslušali jazz in si privoščili kakšen romantičen film v večernih urah, medtem ko so drugi raje prisluhnili rocku in se sproščali ob komedijah.





Razlike med skupinama so bile tudi glede počitka: tisti, ki pospravljajo posteljo, dnevno počivajo 43 minut, drugi pa 50. Prva skupina ima spolne odnose v povprečju trikrat na teden, druga pa dvakrat. Je pa 42 odstotkov vprašanih iz prve skupine poudarilo, da bi jih odbilo, če njihov partner ne bi postiljal svoje postelje.

Ameriški narodni sklad za spanje je s svojo anketo razkril, da 19 odstotkov tistih, ki pospravljajo posteljo, pravi, da je njihov spanec osvežilen. »Ni jasno, zakaj, a morda je povezano z dobrim občutkom, ki ga dobijo ob pogledu na urejeno posteljo,« so pojasnili na skladu.

