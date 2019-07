Kako ohladiti stanovanje, če nimate klimatske naprave?

Spuščena senčila na zunanji strani oken

Za začetek potrebujemo kakovostno senčilo na zunanji strani oken, ki ga čez dan spustimo oz. zastremo okna. Senčilo mora biti na zunanji strani okna – med steklom in soncem, da žarki ne morejo doseči stekla in toplota ne prehaja v notranjost.

Nočno prezračevanje

Zvečer odpremo okna in naredimo prepih. Tako se bodo ponoči ohladile vse zunanje stene z notranje strani, vse predelne stene, tla, strop in oprema. Zjutraj okna samo zapremo in jih spet odpremo šele zvečer. Bistvo nočnega prezračevanja je v akumulaciji hladu. To pomeni, da se hlad akumulira v vseh gradbenih elementih ter opremi in nam ves dan hladi bivalne prostore.

Takšnega učinka pa nima jutranje prezračevanje, ki sicer ohladi zrak, ne akumulira pa hladu v konstrukciji in opremi, da bi z njim prostor ohlajali čez dan, ko so okna zaprta.

Odstranjevanje vlage

Vročino težje prenašamo ob visoki relativni vlažnosti zraka. Raven vlage namreč odločilno vpliva na naše doživljanje visoke temperature in s tem na naše počutje. Tam, kjer je ob pripeki tudi visoka vlažnost, se izhlapevanje znoja s kože upočasni ali celo ustavi, zato se telo ohlaja počasi ali sploh ne in počutimo se slabo. Poleti je težava v tem, da je pri višji temperaturi lahko v zraku več gramov vlage pri enaki relativni vlažnosti.

Z nočnim prezračevanjem vlago v stanovanju nekoliko zmanjšamo. Če pa ta ukrep ne zadostuje, te težave lahko odpravimo tudi z razvlaževalcem zraka, ki ga pozimi uporabljamo v stanovanjih s plesnijo. Tovrstne naprave odstranjujejo vlago iz zraka.

Hlajenje z ventilatorjem

Ob ventilatorju nam prijetno pihlja, saj ta ustvarja nekakšen veter. A v resnici ventilatorji ne ohlajajo zraka in ne odvajajo vlage. Pozorni pa moramo biti pri uporabi ventilatorja, ko smo dlje časa v prostoru in s potenjem oddajamo vlago. Zaradi ventilatorja se zrak premika, hkrati pa se s kože odvede več vlage in se ta odvaja hitreje. Zaradi tega se počutimo bolje in hladneje, ampak medtem se v prostoru nabira vlaga.

